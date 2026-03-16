Визит Трампа в КНР могут отложить из-за операции в Иране, заявила Левитт

ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Официальный визит президента США Дональда Трампа в Китай в конце марта вполне вероятно может быть отложен из-за продолжающейся эскалации вокруг Ирана, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
При этом Левитт также отметила, что лидеры обеих стран ждут встречи, но сейчас главной обязанностью Трампа как главнокомандующего является руководство операцией "Эпическая ярость". По её словам, президент занят этим круглосуточно, поэтому новые даты визита в Пекин будут объявлены, как только позволит ситуация.
Ранее представитель Белого дома сообщил агентству Рейтер, что визит Трампа в Китай состоится 31 марта - 2 апреля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.