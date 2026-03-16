СМИ: Трамп уходит от ответа на вопрос о цели нападения на Иран

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уходит от ответа на вопрос союзников по поводу своей конечной цели конфликта вокруг Ирана, оставляя их в замешательстве, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники.
По словам агентства, постоянно меняющиеся объяснения Трампа того, зачем он начал операцию в Иране, не дают его союзникам составлять прогнозы по срокам окончания конфликта. Во время недавнего телефонного разговора с лидерами стран G7 европейские союзники США постоянно пытались узнать у Трампа о его конечной цели по Ирану, как уточнили источники, проинформированные о разговоре.
"Он (Трамп - ред.) сказал, что не мог обсуждать цели по телефону, но отметил лидерам, что он обдумывает несколько вариантов и хотел бы, что конфликт закончился поскорее", - отмечает агентство.
Блумберг подчеркивает, что последние 48 часов только "усилили замешательство" среди союзников Вашингтона.
Как добавил агентству чиновник из Белого дома, цели США по Ирану предполагают уничтожение возможностей страны по ракетам и флоту, обеспечение того, что Иран никогда не сможет получить ядерное оружие и финансировать союзников в регионе. По его словам, операция будет продолжаться до тех пор, пока Трамп не определит, что эти цели достигнуты.
Неназванные чиновники стран Персидского залива отмечают агентству, что у них мало информации о планах Вашингтона в конфликте вокруг Ирана, и в частном порядке выражают разочарование по поводу начала операции "без содержательных консультаций". По их словам, конфликт подчеркнул, насколько мало влияния сейчас имеют правительства стран Персидского залива на решения, определяющие ход конфликта, несмотря на их попытки наладить отношения с администрацией Трампа обещаниями инвестиций.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
