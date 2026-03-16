Компании из России покажут технологии для "умных городов" в Бангкоке

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские компании представят технологии для "умных городов" на бизнес-миссии в Бангкоке, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ).

"Российский экспортный центр 17–18 марта проведет в Бангкоке международную бизнес-миссию Smart Cities, ориентированную на рынок Таиланда и стран Юго-Восточной Азии. Участие в мероприятии под национальным брендом Made in Russia примут 18 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининградской области, Удмуртии, Пермского края и Новосибирской области", - отмечает РЭЦ.

Выбор Таиланда в качестве площадки обусловлен реализуемой здесь масштабной программой цифровой трансформации. В течение последних 8 лет Таиланд участвует в создании сети "умных" городов среди стран АСЕАН. В рамках инициативы "Восточный экономический коридор" королевство планирует вложить в инфраструктурные проекты порядка 60 миллиардов долларов.

Российская делегация предложит местному рынку геоаналитические системы для городского планирования, спрос на которые активно растет за счет потребностей в управлении транспортом и мониторинге ресурсов. В портфель представленных российскими компаниями продуктов также вошли образовательные платформы, системы спутникового мониторинга, программное обеспечение для планирования сетей связи ONEPLAN, цифровая платформа управления городским хозяйством DigiCity, терминалы и линейка Ethernet-коммутаторов MES.

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе ускоряется благодаря инвестициям в сети 5G и строительство центров обработки данных. Прогнозируется, что к 2030 году в Юго-Восточной Азии, включая Таиланд, будет около 680 миллионов абонентов 5G.

Участники проведут переговоры с потенциальными клиентами из Таиланда. Заявки на участие в этой и других международных выставках компании подавали в цифровом формате через государственную платформу "Мой экспорт". РЭЦ не только берет на себя сопровождение участников на площадке, но и софинансирует значительную часть затрат компаний на участие. Кроме того, эксперты Центра обеспечивают качественный нетворкинг, заранее подбирая релевантных байеров и дистрибьюторов для каждого экспортера.

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".