Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/tekhnologii-2080973983.html
Компании из России покажут технологии для "умных городов" в Бангкоке
Российские компании представят технологии для "умных городов" на бизнес-миссии в Бангкоке, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ). РИА Новости, 16.03.2026
экономика
российский экспортный центр (рэц)
россия
бангкок
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734820_0:177:2989:1858_1920x0_80_0_0_b18221186815ed59541f0618661b722b.jpg
https://ria.ru/20260313/kontrakt-2080528878.html
россия
бангкок
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734820_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_afa33a18fa386301bcd20024c4a0fd50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские компании представят технологии для "умных городов" на бизнес-миссии в Бангкоке, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ).
"Российский экспортный центр 17–18 марта проведет в Бангкоке международную бизнес-миссию Smart Cities, ориентированную на рынок Таиланда и стран Юго-Восточной Азии. Участие в мероприятии под национальным брендом Made in Russia примут 18 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининградской области, Удмуртии, Пермского края и Новосибирской области", - отмечает РЭЦ.
Выбор Таиланда в качестве площадки обусловлен реализуемой здесь масштабной программой цифровой трансформации. В течение последних 8 лет Таиланд участвует в создании сети "умных" городов среди стран АСЕАН. В рамках инициативы "Восточный экономический коридор" королевство планирует вложить в инфраструктурные проекты порядка 60 миллиардов долларов.
Российская делегация предложит местному рынку геоаналитические системы для городского планирования, спрос на которые активно растет за счет потребностей в управлении транспортом и мониторинге ресурсов. В портфель представленных российскими компаниями продуктов также вошли образовательные платформы, системы спутникового мониторинга, программное обеспечение для планирования сетей связи ONEPLAN, цифровая платформа управления городским хозяйством DigiCity, терминалы и линейка Ethernet-коммутаторов MES.
Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе ускоряется благодаря инвестициям в сети 5G и строительство центров обработки данных. Прогнозируется, что к 2030 году в Юго-Восточной Азии, включая Таиланд, будет около 680 миллионов абонентов 5G.
Участники проведут переговоры с потенциальными клиентами из Таиланда. Заявки на участие в этой и других международных выставках компании подавали в цифровом формате через государственную платформу "Мой экспорт". РЭЦ не только берет на себя сопровождение участников на площадке, но и софинансирует значительную часть затрат компаний на участие. Кроме того, эксперты Центра обеспечивают качественный нетворкинг, заранее подбирая релевантных байеров и дистрибьюторов для каждого экспортера.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Бизнесу доступно обучение по всем аспектам экспортной деятельности - в составе Группы действует Школа экспорта РЭЦ. Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)РоссияБангкок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала