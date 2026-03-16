Пакистанский танкер прошел через Ормузский пролив, пишет Bloomberg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пакистанский танкер Karachi пересек Ормузский пролив в воскресенье, передает агентство Блумберг, ссылаясь на данные отслеживания судов.
"Танкер, нагруженный нефтью, судя по всему, пересек Ормузский пролив и сейчас направляется в Пакистан, согласно данным отслеживания судов, что делает его последним из нескольких судов, покинувших Персидский залив с тех пор, как США и Израиль начали наносить удары по Ирану", - говорится в сообщении.
Судно Karachi, находящееся под контролем национальной судоходной корпорации Пакистана (Pakistan's National Shipping Corp.), совершило опасное путешествие в воскресенье, следует из данных Блумберга. Согласно данным отслеживания судов, оно пересекло Ормуз и обогнуло иранский остров Ларак, последовав затем на восток близ береговой линии Ирана, прежде чем покинуть пролив.
Ранее в воскресенье иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи, заявил, что Иран ведет переговоры со странами об обеспечении безопасного прохода через Ормузский пролив, не уточнив, какие государства в них участвуют.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.