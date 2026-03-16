Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 16.03.2026 (обновлено: 12:40 16.03.2026)
https://ria.ru/20260316/tanker-2080969723.html
Пакистанский танкер прошел через Ормузский пролив, пишет Bloomberg
Пакистанский танкер Karachi пересек Ормузский пролив в воскресенье, передает агентство Блумберг, ссылаясь на данные отслеживания судов. РИА Новости, 16.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024755986_0:43:800:493_1920x0_80_0_0_6b53625fc52e97d0eee33858497ec970.jpg
https://ria.ru/20260316/ssha-2080922053.html
https://ria.ru/20260316/tramp-2080871176.html
иран
ормузский пролив
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024755986_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_c893d250b9f4061b6f0987e76a7e31f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Bloomberg: пакистанский танкер прошел через Ормузский пролив

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пакистанский танкер Karachi пересек Ормузский пролив в воскресенье, передает агентство Блумберг, ссылаясь на данные отслеживания судов.
"Танкер, нагруженный нефтью, судя по всему, пересек Ормузский пролив и сейчас направляется в Пакистан, согласно данным отслеживания судов, что делает его последним из нескольких судов, покинувших Персидский залив с тех пор, как США и Израиль начали наносить удары по Ирану", - говорится в сообщении.
Нефтяные танкеры недалеко от Ормузского пролива
"У нас проблемы". В США сделали тревожное заявление об Ормузском проливе
Вчера, 10:21
Судно Karachi, находящееся под контролем национальной судоходной корпорации Пакистана (Pakistan's National Shipping Corp.), совершило опасное путешествие в воскресенье, следует из данных Блумберга. Согласно данным отслеживания судов, оно пересекло Ормуз и обогнуло иранский остров Ларак, последовав затем на восток близ береговой линии Ирана, прежде чем покинуть пролив.
Ранее в воскресенье иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи, заявил, что Иран ведет переговоры со странами об обеспечении безопасного прохода через Ормузский пролив, не уточнив, какие государства в них участвуют.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Трамп предрек НАТО плохое будущее из-за отказа помочь в Ормузском проливе
Вчера, 02:23
 
В мире, Иран, Ормузский пролив, США, Аббас Аракчи, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала