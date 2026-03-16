https://ria.ru/20260316/taksist-2080928966.html
В Кривом Роге сотрудники ТЦК силой вытащили таксиста из машины
Сотрудники военкомата в Кривом Роге на Украине силой вытащили таксиста из его автомобиля, протащили по асфальту и затолкали в свой автобус, сообщает украинское... РИА Новости, 16.03.2026
в мире
украина
кривой рог
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2080929356_80:0:583:283_1920x0_80_0_0_3eab3580c04f20ccf7352226bf1ee94f.jpg
https://ria.ru/20260316/otchajanie-2080894723.html
https://ria.ru/20251105/kiev-2052971179.html
украина
кривой рог
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2080929356_287:0:664:283_1920x0_80_0_0_21dbda9ee0036acc164aee10999322b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости.
Сотрудники военкомата в Кривом Роге на Украине силой вытащили таксиста из его автомобиля, протащили по асфальту и затолкали в свой автобус, сообщает украинское издание "Время.ua
".
"В Кривом Роге сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) вытащили таксиста из его машины и затолкали в свой автобус. Вместе с сотрудниками ТЦК таксиста тащат по асфальту несколько человек в гражданской одежде", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.