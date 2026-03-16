В Кривом Роге сотрудники ТЦК силой вытащили таксиста из машины

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Кривом Роге на Украине силой вытащили таксиста из его автомобиля, протащили по асфальту и затолкали в свой автобус, сообщает украинское издание " Время.ua ".

"В Кривом Роге сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) вытащили таксиста из его машины и затолкали в свой автобус. Вместе с сотрудниками ТЦК таксиста тащат по асфальту несколько человек в гражданской одежде", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.