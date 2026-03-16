МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выбирает ненависть к России, а не помощь Ближнему Востоку, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
"Стармер заявляет, что скоро встретится с Зеленским. Очевидно, что ненавидеть Россию важнее, чем помогать с ситуацией на Ближнем Востоке", — написал он в социальной сети X.
Президент США Дональд Трамп призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие государства прислать военные корабли в регион. Газета Telegraph в понедельник сообщила, что Стармер отказывается исполнять эту просьбу.
Военная кампания США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.