США размышляют о конфискации нефти с иранского острова Харк, пишут СМИ

СТАМБУЛ, 16 мар - РИА Новости. США могут обсуждать вариант конфискации нефти из хранилищ на иранском острове Харк, рассказал источник в Белом доме телеканалу Sky News Arabia.
В понедельник портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата острова Харк, что потребует высадки американских военных. Командующий военно-морскими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири в этот же день заявил, что возможная атака Штатов на Харк, где расположен крупнейший нефтяной терминал Ирана, существенно отразится на стоимости нефти.
"Ничто не мешает США размышлять о конфискации нефти острова Харк. Все возможные варианты действий представлены президенту (Трампу - ред.)", - сказал источник в Белом доме телеканалу.
По словам источника, Вашингтон ожидает, что в ближайшее время несколько стран заявят о поддержке операции по разблокировке Ормузского пролива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Трамп 14 марта призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие государства прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства.