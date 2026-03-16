Власти США предупредили о многочасовых очередях в аэропортах

ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США предупредило о многочасовых очередях в аэропортах всей страны.

Министерство обвинило демократов в доведении ситуации с бюджетом до необходимости частичного прекращения его работы.

Аналитики ожидали этой весной рекорд пассажиропотока на воздушном транспорте в США. На предстоящей неделе ситуация обострится из-за весенних каникул в школах и университетах.