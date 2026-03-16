Спецоперация, 16 марта: ВСУ за сутки потеряли около 1230 военнослужащих
Специальная военная операция на Украине
 
18:28 16.03.2026
Спецоперация, 16 марта: ВСУ за сутки потеряли около 1230 военнослужащих
Российские группировки войск в ходе спецоперации улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продвинулись в глубину обороны... РИА Новости, 16.03.2026
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, НАТО

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Российские группировки войск в ходе спецоперации улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение украинским формированиям, ВСУ за сутки потеряли порядка 1230 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в понедельник.
Кроме того, украинские войска потеряли танк, 17 боевых бронированных машин, восемь артиллерийских орудий, девять станций радиоэлектронной борьбы и 23 склада боеприпасов и материальных средств.
"Согласится вывести". На Украине сделали заявление о переговорах с Москвой
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Также поражены цех производства беспилотников дальнего действия, места их подготовки и запуска на военных аэродромах, пункты временной дислокации.
Средства ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы и 494 беспилотника самолётного типа.
Кроме того, как следует из опубликованных в течение дня сообщений Минобороны РФ, российские средства ПВО с 23.00 мск 15 марта до 16.00 мск 16 марта сбили 241 украинский беспилотник над регионами европейской части РФ и Азовским морем. Над Московским регионом были уничтожены 64 дрона, в том числе 46 летевших на Москву.

Время и место

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле видели сообщения в СМИ о то, что президент США Дональд Трамп якобы утратил интерес к урегулированию на Украине. Песков обратил внимание, что из слов американского лидера следует как раз обратное.
Новый раунд переговоров, по словам пресс-секретаря российского президента, может состояться уже в обозримой перспективе, Россия его ждёт, но место и время по понятным причинам пока не определены. У американских переговорщиков сейчас другие приоритеты и много нагрузки на других направлениях, сказал Песков.
"Стабилизационные силы", которые Запад хочет ввести на Украину, будут, по сути, оккупационными войсками, представляющими угрозу для России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что работа по возвращению остающихся на Украине российских граждан не остановится, пока все не окажутся дома. Ещё семеро граждан РФ остаются на Украине, вернуть на сегодняшний день удалось 158 жителей Курской области.
Также она в эфире радио Sputnik рассказала, что получает недостаточную реакцию международных организаций на ее обращения о фактах пыток военнопленных на Украине. Она добавила, что договорилась с украинским омбудсменом, что в первую очередь обмену должны подлежать те военнослужащие, которые дольше всего находятся в плену. Кроме того, по словам Москальковой, украинские военнопленные и гражданские лица, которые задержаны в РФ за содействие украинским вооруженным силам и противодействие СВО, нередко просят не передавать их на Украину.
Любезности Трампа

Американский президент Трамп заявил, что США не были обязаны помогать союзникам по НАТО с поддержкой Украины, которая находится за тысячи миль от Америки. По его словам, США повели себя очень любезно, когда всё-таки сделали это.
Венгрия не поддержит принятие 20-пакета антироссийских санкций ЕС и кредит на 90 миллиардов евро Украине, пока Киев не запустит "Дружбу", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отправляясь в Брюссель на заседание совета глав МИД стран ЕС.
Польша создает "Долину дронов" на границе с Украиной, сообщает издание Defence24. Первый в ЕС комплексный центр исследований, испытаний и сертификации беспилотных систем, по данным издания, появится в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке страны. Он должен стать "одним из ключевых элементов развития беспилотных технологий в Европе".
Вице-премьер и глава минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что Чехия готова возглавить миссию ЕС по проверке состояния нефтепровода "Дружба", который, как утверждает Киев, был поврежден.
Евросоюз внёс в санкционные списки девять российских военнослужащих, в том числе, трёх Героев России генерал-лейтенанта Александра Чайко и генерал-майоров Вадима Панькова и Владимира Селиверстова. В документе указывается, что они якобы "способствовали подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины".

Задержали и отпустили

Украинские СМИ и официальные лица в понедельник сообщали о неоднократных взрывах в Киеве, Харькове и Сумах. Также взрывы были слышны в Николаеве и подконтрольном ВСУ Запорожье.
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Украины сообщило, что Служба безопасности Украины (СБУ) отпустила сотрудника бюро, которого ранее задержали на блокпосту около въезда в Сумы и обвиняли в "коллаборационизме".
