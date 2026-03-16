Премьера спектакля "Прошлогодний снег" пройдет в Москве 2 апреля

МОСКВА, 16 мар — пресс-служба театра "Сфера". Премьера спектакля "Прошлогодний снег" пройдет 2 апреля на основной сцене театра "Сфера".

Главный режиссер Московского драматического театра "Сфера", народный артист России Александр Коршунов восстановил спектакль по рассказам советских писателей Юрия Трифонова, Юрия Казакова и Юрия Домбровского "Прозрачное солнце осени" в новом формате двух самостоятельных работ – "Прошлогодний снег" и "Свечечка".

"Прошлогодний снег" – это четыре "линии жизни": любовь, выбор, утраты и то, что остается с человеком "после". Рассказы "Трех Юриев", как четыре точки на карте человеческой жизни, где прошлое то отпускает, то возвращается одним точным движением памяти. Это разные интонации, но общий нерв — честный разговор о любви, времени, утрате и ответственности за сделанное и несделанное.

Премьера второй части дилогии под названием "Свечечка" состоится 11 апреля на камерной сцене театра. В новый спектакль войдут рассказы "Голубиная гибель" Трифонова и "Свечечка" Казакова.

Спектакль "Свечечка" — это две "линии жизни" в прозе, где главные события часто происходят не снаружи, а внутри человека. В основе рассказов точные наблюдения о любви, чувстве вины, уязвимости и о том, как память меняет смысл прожитого.

Дилогия выросла из постановки "Прозрачное солнце осени", премьера которой состоялась в декабре 2023 года.

"Трифонов, Казаков и Домбровский – это прекрасные авторы, я их очень люблю. При том, что каждый из них абсолютно уникален, все они – продолжатели самых сущностных традиций русской литературы: подлинной глубины, человечности, живого психологизма, душевности, атмосферности и простоты. Для нас очень важным было то, что спектакль по их рассказам получил высокую оценку у зрителя. Это окрыляет, ведь что может быть дороже, чем выбор зрителей? Мы тоже этот спектакль очень любим, и он должен был снова появиться в репертуаре театра. Хотелось в нем что-то дожать и доделать, так как для нас он очень важен. В нем есть история человеческого духовного поиска. Поиска смысла, жизненной опоры, счастья и любви", – рассказал Коршунов.