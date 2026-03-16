Рейтинг@Mail.ru
Более 3 тыс соцконтрактов планируют заключить на открытие бизнеса на Кубани - РИА Новости, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Твой бизнес
 
16:54 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/sotskontrakty-2081043024.html
Более 3 тыс соцконтрактов планируют заключить на открытие бизнеса на Кубани
Более 3 тысяч социальных контрактов на открытие своего дела планируют заключить в Краснодарском крае в этом году, сообщает пресс-служба администрации региона.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943730181_0:95:2979:1771_1920x0_80_0_0_aec83f293b57275ed8710f3c03df8f5d.jpg
https://ria.ru/20260316/bashkortostan-2080976582.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943730181_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_4cb8b0ea7f7f8e137756e293bcf6866d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Светлана ШевченкоРабота мастерской-ателье
Работа мастерской-ателье - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Работа мастерской-ателье
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Более 3 тысяч социальных контрактов на открытие своего дела планируют заключить в Краснодарском крае в этом году, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Социальный контракт – одна из ключевых мер господдержки в рамках национального проекта "Семья". Всего в текущем году планируется заключить 7,7 тысячи соцконтрактов, более 3 тысяч из них – на открытие своего дела, столько же – на поиск работы. Это самые востребованные направления. Уже сейчас на открытие бизнеса подано порядка 400 заявлений, а на поиск работы – более 500", – отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко, его слова приводит пресс-служба.
В приоритетном порядке соцконтракт предоставляют многодетным, участникам специальной военной операции и членам их семей. Заключить его можно по четырем направлениям: открытие собственного дела, поиск работы, развитие личного подсобного хозяйства, преодоление трудной жизненной ситуации.
Подать заявление можно на портале "Госуслуги", в управлении соцзащиты населения или лично в МФЦ. Об условиях заключения соцконтракта можно узнать на официальном сайте министерства труда и социального развития Краснодарского края.
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала