Более 3 тыс соцконтрактов планируют заключить на открытие бизнеса на Кубани

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Более 3 тысяч социальных контрактов на открытие своего дела планируют заключить в Краснодарском крае в этом году, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Социальный контракт – одна из ключевых мер господдержки в рамках национального проекта "Семья". Всего в текущем году планируется заключить 7,7 тысячи соцконтрактов, более 3 тысяч из них – на открытие своего дела, столько же – на поиск работы. Это самые востребованные направления. Уже сейчас на открытие бизнеса подано порядка 400 заявлений, а на поиск работы – более 500", – отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко, его слова приводит пресс-служба.

В приоритетном порядке соцконтракт предоставляют многодетным, участникам специальной военной операции и членам их семей. Заключить его можно по четырем направлениям: открытие собственного дела, поиск работы, развитие личного подсобного хозяйства, преодоление трудной жизненной ситуации.