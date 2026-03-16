Эксперт рассказала, можно ли уволить работника за неопрятный внешний вид
Работодатель не может уволить сотрудника за его неопрятный внешний вид, но основанием может стать медицинское заключение о том, что он не может работать с... РИА Новости, 16.03.2026
https://ria.ru/20260312/pensiya-2080191569.html
ВЛАДИВОСТОК, 16 мар – РИА Новости. Работодатель не может уволить сотрудника за его неопрятный внешний вид, но основанием может стать медицинское заключение о том, что он не может работать с людьми по медицинским показаниям, сообщила РИА Новости руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.
"В работе с персоналом встречаются ситуации, когда сотрудник игнорирует правила ухода за собой, не соблюдает гигиену. Возникает вопрос - можно ли уволить по такому основанию как неопрятный внешний вид. Объявить дисциплинарное взыскание или уволить за несоблюдение гигиены сотрудником нельзя. Основанием может быть только медицинское заключение о том, что он не способен выполнять работу с другими людьми по медицинским показаниям. Но это очень непростая история", - сказала собеседница.
По ее словам, требование соблюдать корпоративную культуру прописывают в правилах внутреннего трудового распорядка компании, в положении о корпоративной культуре. При трудоустройстве сотрудник знакомится под подпись с этими документами и обязан соблюдать указанные требования.
"Задача руководителя - постоянная работа по формированию корпоративной культуры. Это важное конкурентное преимущество компании на рынке и комфортная рабочая среда для сотрудников", - отметила Котлярова.