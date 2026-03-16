09:15 16.03.2026
На Солнце завершился кратковременный всплеск активности
На Солнце завершился кратковременный всплеск активности
Непродолжительный всплеск активности на Солнце и вызванные им средние магнитные бури завершились, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии института... РИА Новости, 16.03.2026
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
российская академия наук, мощные вспышки на солнце
Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце
На Солнце завершился кратковременный всплеск активности

В ИКИ РАН сообщили о завершении всплеска солнечной и геомагнитной активности

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Непродолжительный всплеск активности на Солнце и вызванные им средние магнитные бури завершились, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии института космических исследований (ИКИ) РАН.
"После пары дней небольшой тряски, пришедшихся на выходные, снова наступает тишь да гладь. Энергии на Солнце по-прежнему мало, и хватило её ненадолго. Звезда смогла произвести две малоубедительные вспышки классов M1.2 и M1.0, ну и довольно заметное количество - не менее 30 - слабых вспышек C-класса" - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Отмечается, что в результате этих вспышек уровень активности Солнца поднялся до "оранжевого" значения (в пике до 6 из 10), но не больше. Однако сейчас вся имевшаяся у звезды энергия растрачена, и график активности "валится" вниз.
"В плане геомагнитных бурь воздействие корональной дыры в общих чертах совпало с прогнозами. Произошли бури среднего уровня G1–G2, пик которых пришёлся на начало субботы. В данный момент на график вернулись доминирующие зелёные цвета. Сегодня ещё могут по инерции наблюдаться короткие остаточные возмущения, но глобально событие закончено", - добавили учёные.
Российская академия наукМощные вспышки на Солнце
 
 
