Что сказал маршал Жуков солдату, которого запомнил с Первой мировой войны?

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Он прошел Первую мировую и Великую Отечественную, ему довелось дважды повстречаться с прославленным полководцем Георгием Жуковым. На долю героя-фронтовика выпало немало испытаний.

Что же сказал Маршал Победы герою при встрече?

Получил три Георгия

Григорий Секерин родился в 1897 году в деревне Булгаковка. Впервые послужить Родине довелось уже в 19 лет — именно в этом возрасте он пошел "воевать с германцем за родную землю". На фронте Первой мировой стал пулеметчиком. Сражался так отважно, что был удостоен трех Георгиевских крестов!

Сохранилась история боя, прославившая бойца.

"Русские одним натиском вклинились в немецкую оборону, но сами в бою были сильно потрепаны: стрелков роты, где служил молодой пулеметчик, можно было пересчитать по пальцам. Когда русские залегли и окопались, пулеметчик оказался на самом острие боевого клина", — написала газета "За Родину".

Немцы быстро оправились от удара и сами пошли в контратаку. Теперь уже русские бойцы вынуждены были отступать.

"Постоим за святую Русь!"

Секерин не дрогнул и продолжил вести бой с наседавшим со всех сторон противником:

"Русские начали отходить. <...> Молодой пулеметчик не заметил этого вовремя, а когда заметил — решил погибнуть, а не уходить со своего места. Он крикнул своему другу-помощнику "Ну, Махров, постоим за святую Русь!" и начал бить из пулемета. <...> Немцы шли цепями, во весь рост, и он, щуря большие, горящие ненавистью глаза, бил их в упор", — писала газета "За Родину".

В одиночку храбрый пулеметчик отразил три немецкие атаки.

После Гражданской войны работал грузчиком, затем обходчиком железнодорожных путей и являлся внештатным сотрудником милиции.

36 фашистов за один бой

Когда немцы напали на Советский Союз и началась Великая Отечественная война, Секерин добровольцем ушел на фронт в сентябре 1941 года. Мужчина увлекался охотой, и благодаря навыку меткой стрельбы он стал снайпером.

Хорошо замаскировавшись в одном из боев, Секерин открыл огонь из винтовки — спокойно, обдуманно, как привык делать любое дело. Один выстрел — нет одного немца, второй — и другого нет.

Потом Секерин заметил, что немцы канавкой, поросшей кустами, перебегают к сараю, стоявшему на отшибе от деревни, и крикнул своим товарищам открыть огонь по сараю. Немцы стали выбегать из него и попадали под пули снайпера, а ротный писарь, наблюдая, только отсчитывал: "Готов. Еще один..."

В том бою Секерин ликвидировал 36 гитлеровцев.

Дал дорогу молодым

Дочь Секерина Клавдия также добровольно пошла защищать Родину. Девушка отлично несла службу, получила благодарность от командования и как-то прислала отцу свою фотокарточку, где написала на обороте: "Дорогому папане. В память о днях Отечественной войны".

К январю 1943 года Григорий Григорьевич уничтожил уже 70 фашистов, за что был награжден орденом Отечественной войны II степени.

Секерин начал передавать свой опыт молодым бойцам, обучая группы снайперов. На вопрос военных корреспондентов "Сколько же немцев уничтожили ваши ученики?" он отвечал без утайки: "Подсчитывали — полк, говорят".

Встреча с Жуковым

Зимой 1943 года на Западном фронте Григорий Секерин принял участие в слете снайперов. Там присутствовал и легендарный Жуков.

Георгий Константинович вспомнил старого солдата. В перерыве он спросил лейтенанта Секерина: "Где я вас видел? На Германской были?" После утвердительного ответа командующий обнял снайпера — крепко, как брата. Тут же он подарил ему новую снайперскую винтовку.

После окончания войны фронтовик вернулся в родное село, где работал директором районного рынка. К несчастью, подорванное в годы войн здоровье дало о себе знать.