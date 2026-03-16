Сийярто рассказал об угрозах главы МИД Германии из-за кредита Украине

БУДАПЕШТ, 16 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль грубо угрожал Венгрии за отказ разблокировать кредит Украине на 90 миллиардов евро из-за нефтяной блокады Киева, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.