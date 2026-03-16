16:41 16.03.2026
Сийярто рассказал об угрозах главы МИД Германии из-за кредита Украине
Сийярто рассказал об угрозах главы МИД Германии из-за кредита Украине
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль грубо угрожал Венгрии за отказ разблокировать кредит Украине на 90 миллиардов евро из-за нефтяной блокады... РИА Новости, 16.03.2026
Сийярто: Вадефуль угрожал Венгрии за отказ разблокировать кредит Украине

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 16 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль грубо угрожал Венгрии за отказ разблокировать кредит Украине на 90 миллиардов евро из-за нефтяной блокады Киева, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Сегодня министр иностранных дел Германии безо всякого стеснения, открыто, прямо, ясно и очень грубо пригрозил нам, что если мы не откажемся представлять венгерские национальные интересы, если мы не откажемся безоговорочно блокировать важные решения в пользу украинцев, то для Венгрии наступят очень суровые последствия", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС.
По его словам, Венгрия не откажется от своей позиции и продолжит блокировать все решения ЕС в пользу Киева, пока тот не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", поскольку "Венгрию нельзя шантажировать".
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
МИД Венгрии раскрыл, что Киев устроил с нефтепроводом "Дружба"
