БУДАПЕШТ, 16 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль грубо угрожал Венгрии за отказ разблокировать кредит Украине на 90 миллиардов евро из-за нефтяной блокады Киева, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Сегодня министр иностранных дел Германии безо всякого стеснения, открыто, прямо, ясно и очень грубо пригрозил нам, что если мы не откажемся представлять венгерские национальные интересы, если мы не откажемся безоговорочно блокировать важные решения в пользу украинцев, то для Венгрии наступят очень суровые последствия", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС.
По его словам, Венгрия не откажется от своей позиции и продолжит блокировать все решения ЕС в пользу Киева, пока тот не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", поскольку "Венгрию нельзя шантажировать".
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".