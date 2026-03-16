Сикорский предложил Венгрии и Украине посредничество по вопросу "Дружбы"

ВАРШАВА, 16 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил Венгрии и Украине свою медиацию по вопросу нефтепровода "Дружба".
"Венгрия обвиняет Украину в том, что трубопровод можно отремонтировать, а это не делается так быстро, как можно из политических соображений. Даже если бы здесь и была политика, надо искать альтернативные поставки нефти, что Хорватия и весь Европейский союз предлагают Венгрии много месяцев если не лет, или нужно договориться с Украиной, которая тоже имеет свои постулаты. Я предложил свою медиацию", - сказал Сикорский журналистам в Брюсселе.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".