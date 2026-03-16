Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
18:02 16.03.2026 (обновлено: 18:25 16.03.2026)
https://ria.ru/20260316/sibir-2081061711.html
"Сибирь" обыграла ЦСКА и стала последним участником плей-офф КХЛ
2026-03-16T18:02:00+03:00
2026-03-16T18:25:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070426832_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fca5c1e2e6c497017f827b7b5f6c99b3.jpg
https://ria.ru/20260316/kkhl-2081060968.html
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Сибирь" (Новосибирск)
Хоккей. КХЛ. Ак Барс (Казань) - Сибирь (Новосибирск)
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Новосибирская "Сибирь" нанесла поражение московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и обеспечила себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.
16 марта 2026 • начало в 15:30
Завершен
Сибирь
3 : 2
ЦСКА
14:54 • Михаил Абрамов
(Антон Косолапов, Фёдор Гордеев)
17:49 • Чейз Приски
(Тэйлор Бек, Антон Косолапов)
19:56 • Антон Косолапов
(Семен Кошелев, Егор Зайцев)
08:49 • Дмитрий Бучельников
(Виталий Абрамов, Максим Соркин)
11:33 • Виталий Абрамов
(Максим Соркин, Прохор Полтапов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1). У хозяев отличились Михаил Абрамов (15-я минута), Чейз Эванс Приски (38) и Антон Косолапов (40). Голы гостей на счету Дмитрия Бучельникова (29) и Виталия Абрамова (52).
"Сибирь" набрала 65 очков и гарантировала себе в Восточной конференции место не ниже восьмого по завершении регулярного чемпионата, лишив шансов на выход в плей-офф идущий девятым хабаровский "Амур" (60 очков). Новосибирская команда стала последним участником Кубка Гагарина. Прервавший четырехматчевую серию побед ЦСКА (82) идет четвертым в таблице Запада.
В следующем матче новосибирская команда 18 марта примет петербургский СКА, а москвичи в тот же день нанесут визит столичному "Спартаку".
Кубок Гагарина КХЛ - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Определились все участники плей-офф КХЛ
Вчера, 17:58
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    ЦСКА
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Автомобилист
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    СКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Адмирал
    2
    6
  • Теннис
    Завершен
    Э. Андреева
    Р. Шрамкова
    42
    66
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    Нефтехимик
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Ак Барс
    4
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала