"Сибирь" обыграла ЦСКА и стала последним участником плей-офф КХЛ

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Новосибирская "Сибирь" нанесла поражение московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и обеспечила себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.
16 марта 2026 • начало в 15:30
Завершен
14:54 • Михаил Абрамов
(Антон Косолапов, Фёдор Гордеев)
17:49 • Чейз Приски
(Тэйлор Бек, Антон Косолапов)
19:56 • Антон Косолапов
08:49 • Дмитрий Бучельников
11:33 • Виталий Абрамов
(Максим Соркин, Прохор Полтапов)
Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1). У хозяев отличились Михаил Абрамов (15-я минута), Чейз Эванс Приски (38) и Антон Косолапов (40). Голы гостей на счету Дмитрия Бучельникова (29) и Виталия Абрамова (52).
"Сибирь" набрала 65 очков и гарантировала себе в Восточной конференции место не ниже восьмого по завершении регулярного чемпионата, лишив шансов на выход в плей-офф идущий девятым хабаровский "Амур" (60 очков). Новосибирская команда стала последним участником Кубка Гагарина. Прервавший четырехматчевую серию побед ЦСКА (82) идет четвертым в таблице Запада.
