Россиянин рассказал, как на Шри-Ланке обманывают туристов - РИА Новости, 16.03.2026
05:15 16.03.2026
Россиянин рассказал, как на Шри-Ланке обманывают туристов
Россиянин рассказал, как на Шри-Ланке обманывают туристов - РИА Новости, 16.03.2026
Россиянин рассказал, как на Шри-Ланке обманывают туристов
Турист из России поделился с РИА Новости опытом того, как на рынках для гостей острова завышают цены, а в случае аварии практически невозможно избежать штрафа. РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T05:15:00+03:00
2026-03-16T05:15:00+03:00
россия
ближний восток
сша
россия, ближний восток, сша
Россия, Ближний Восток, США
Россиянин рассказал, как на Шри-Ланке обманывают туристов

РИА Новости: на рынках Шри-Ланки завышают цены для туристов

© AP Photo / Eranga JayawardenaШезлонги на пляже в Хиккадуве, Шри-Ланка
Шезлонги на пляже в Хиккадуве, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Шезлонги на пляже в Хиккадуве, Шри-Ланка. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мар - РИА Новости. Турист из России поделился с РИА Новости опытом того, как на рынках для гостей острова завышают цены, а в случае аварии практически невозможно избежать штрафа.
"На рынке в палатках не указаны цены, и продавцы, если видят, что ты европеец, называют другую цену. Грубо говоря, манго для своих стоит 350-400 их местных денег (рупий - ред.), а тебе говорят 600", - рассказал турист, застрявший на острове из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Также россиянин отметил, что в случае аварии на мопеде - одном из самых популярных на острове видов транспорта - доказать свою невиновность практически невозможно.
"Если ты там попал в аварию на мопеде, то очень сложно доказать, что ты невиновен. Даже если ты был трезв, и у тебя были международные права. Потому что камер нигде нет, и ты не всегда можешь в такой ситуации вызвать полицию и задокументировать произошедшее", - сказал собеседник агентства, добавив, что практически за любым происшествием следует штраф.
Ранее посольство России в Шри-Ланке сообщило РИА Новости, что ежедневно получает более ста обращений от граждан РФ, которые застряли на острове из-за ограничений, введенных из-за ситуации на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Ряд стран региона закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
