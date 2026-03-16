Россиянин рассказал, как на Шри-Ланке обманывают туристов
Турист из России поделился с РИА Новости опытом того, как на рынках для гостей острова завышают цены, а в случае аварии практически невозможно избежать штрафа.
РИА Новости: на рынках Шри-Ланки завышают цены для туристов
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мар - РИА Новости. Турист из России поделился с РИА Новости опытом того, как на рынках для гостей острова завышают цены, а в случае аварии практически невозможно избежать штрафа.
"На рынке в палатках не указаны цены, и продавцы, если видят, что ты европеец, называют другую цену. Грубо говоря, манго для своих стоит 350-400 их местных денег (рупий - ред.), а тебе говорят 600", - рассказал турист, застрявший на острове из-за конфликта на Ближнем Востоке
Также россиянин отметил, что в случае аварии на мопеде - одном из самых популярных на острове видов транспорта - доказать свою невиновность практически невозможно.
"Если ты там попал в аварию на мопеде, то очень сложно доказать, что ты невиновен. Даже если ты был трезв, и у тебя были международные права. Потому что камер нигде нет, и ты не всегда можешь в такой ситуации вызвать полицию и задокументировать произошедшее", - сказал собеседник агентства, добавив, что практически за любым происшествием следует штраф.
Ранее посольство России
в Шри-Ланке
сообщило РИА Новости, что ежедневно получает более ста обращений от граждан РФ, которые застряли на острове из-за ограничений, введенных из-за ситуации на Ближнем Востоке.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Ряд стран региона закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации.