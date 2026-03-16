17:42 16.03.2026
Польские военные заявили, что перехватили над Балтикой российский самолет
Польские военные заявили, что перехватили над Балтикой российский самолет
Польские истребителе перехватили в международном воздушном пространстве над Балтикой российский самолет Ил-20, утверждает Оперативное командование видов... РИА Новости, 16.03.2026
Самолет комплексной разведки Ил-20. Архивное фото
ВАРШАВА, 16 мар - РИА Новости. Польские истребителе перехватили в международном воздушном пространстве над Балтикой российский самолет Ил-20, утверждает Оперативное командование видов вооруженных сил Польши.
"Дежурная пара истребителей МиГ-29 ВВС Польши успешно перехватила, визуально идентифицировала и сопроводила из зоны ответственности самолет Российской Федерации, летевший над Балтийским морем", - говорится в сообщении.
В нем заявляется, что российский Ил-20 якобы выполнял "разведывательную миссию в международном воздушном пространстве". При этом польские военные признают, что самолет не нарушил воздушного пространства Польши.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
