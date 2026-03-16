На астероиде Рюгу нашли соединения, необходимые для зарождения жизни

"В данной работе мы описываем все пять канонических нуклеиновых оснований - пурины (аденин и гуанин) и пиримидины (цитозин, тимин и урацил) - в образцах, доставленных с астероида класса С - (162173) Рюгу", - говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature.

Ученые также сообщили, что провели сравнение образцов с аналогами, полученными с астероидов Бенну и Оргей - было обнаружено, что соотношение пуринов и пиримидинов в образцах со всех трех астероидов отрицательно коррелирует с аммиаком, однако образцы с Рюгу, в отличие от прочих, имеют примерно одинаковую пропорцию пуринов и пиримидинов.