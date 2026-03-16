22:32 16.03.2026
На астероиде Рюгу нашли соединения, необходимые для зарождения жизни
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794613102_0:76:663:573_1920x0_80_0_0_f085727c547c341e884f008b3b4cd402.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Образцы, полученные с околоземного астероида (162173) Рюгу, несут в себе все пять нуклеиновых оснований, участвующих в создании ДНК и РНК, сообщила команда экспертов Японского агентства морских и земных наук и технологий (JAMSTEC), а также университетов Хоккайдо, Кейо и Кюсю.
Как уточняют ученые, образцы для исследования были получены в рамках миссии Hayabusa2 японского космического агентства JAXA.
"В данной работе мы описываем все пять канонических нуклеиновых оснований - пурины (аденин и гуанин) и пиримидины (цитозин, тимин и урацил) - в образцах, доставленных с астероида класса С - (162173) Рюгу", - говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature.
Ученые также сообщили, что провели сравнение образцов с аналогами, полученными с астероидов Бенну и Оргей - было обнаружено, что соотношение пуринов и пиримидинов в образцах со всех трех астероидов отрицательно коррелирует с аммиаком, однако образцы с Рюгу, в отличие от прочих, имеют примерно одинаковую пропорцию пуринов и пиримидинов.
Команда экспертов заявляет, что обнаружение упомянутых соединений демонстрирует их широкую распространенность в Солнечной системе, а также подтверждает гипотезу о том, что астероиды класса C (углеродистые) внесли свой вклад в химический состав ранней Земли до зарождения на ней жизни.
Астероид (162173) Рюгу был открыт в 1999 году, имеет диаметр около 0,92 километра и форму двуконуса. Пересекает орбиты и Земли, и Марса из-за вытянутости собственной орбиты. Период обращения астероида вокруг Солнца составляет около 474 суток.
