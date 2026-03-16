Продажу блочных луков для рыбалки признали незаконной

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Районный суд Москвы удовлетворил иски прокуратуры о признании запрещенной информации, размещенной на нескольких интернет-сайтах, предлагавших к продаже лучные комплекты для рыбалки, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Поводом для разбирательства стал мониторинг интернета, выявивший страницы со свободным доступом, где продавались лучные комплекты. Вход на ресурсы был свободным, не требующим регистрации, что делало информацию доступной для неограниченного круга лиц.

В суде представитель прокуратуры настаивал на том, что данная информация фактически популяризирует запрещенные способы охоты. В обоснование исков ведомство сослалось на нормы федерального законодательства об охоте и оружии, а также на Правила охоты, утвержденные Минприроды

Согласно правилам охоты, установлен полный запрет на применение самострелов, настороженного огнестрельного, пневматического и метательного оружия, падающих пик, крючьев, ловчих ям, "подрезей", "башмаков" и других самоловов, способных нанести вред человеку.