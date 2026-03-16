06:10 16.03.2026 (обновлено: 07:09 16.03.2026)
Продажу блочных луков для рыбалки признали незаконной
Районный суд Москвы удовлетворил иски прокуратуры о признании запрещенной информации, размещенной на нескольких интернет-сайтах, предлагавших к продаже лучные... РИА Новости, 16.03.2026
Продажу блочных луков для рыбалки признали незаконной

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Районный суд Москвы удовлетворил иски прокуратуры о признании запрещенной информации, размещенной на нескольких интернет-сайтах, предлагавших к продаже лучные комплекты для рыбалки, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Поводом для разбирательства стал мониторинг интернета, выявивший страницы со свободным доступом, где продавались лучные комплекты. Вход на ресурсы был свободным, не требующим регистрации, что делало информацию доступной для неограниченного круга лиц.
В суде представитель прокуратуры настаивал на том, что данная информация фактически популяризирует запрещенные способы охоты. В обоснование исков ведомство сослалось на нормы федерального законодательства об охоте и оружии, а также на Правила охоты, утвержденные Минприроды.
Согласно правилам охоты, установлен полный запрет на применение самострелов, настороженного огнестрельного, пневматического и метательного оружия, падающих пик, крючьев, ловчих ям, "подрезей", "башмаков" и других самоловов, способных нанести вред человеку.
В судебных решениях отмечается, что свободный доступ к таким сайтам способствует совершению правонарушений (ст. 8.37 КоАП РФ "Нарушение правил охоты" и ст. 258 УК РФ "Незаконная охота") и нарушает публичные интересы.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Суд в России признал незаконным увольнение под психологическим давлением
11 марта, 03:46
 
