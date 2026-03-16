В Минздраве рассказали о школах для пациентов с диабетом

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Более двух тысяч школ для пациентов с сахарным диабетом внедрены в клиническую практику в России, за год очное обучение в них прошли свыше одного миллиона человек, сообщила директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России, академик РАН Наталья Мокрышева.

"Более двух тысяч школ для пациентов с сахарным диабетом совершенно разных направлений, разных типов диабета, разных подходов терапевтических уже внедрены в нашу клиническую практику", - сказала Мокрышева на форуме "Здоровое общество".

По ее словам, за прошедший год более одного миллиона пациентов прошли очное групповое обучение в этих школах.

"Сейчас все информационные технологии, отработанные алгоритмы, клинические рекомендации, методические пособия - созданная система эндокринологической помощи в России соответствует всем международным стандартам, но я бы сказала, даже превосходит", - отметила Мокрышева.