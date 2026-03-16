Стало известно, сколько россиян занимаются фигурным катанием

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Фигурным катанием на коньках в России в 2025 году занималось более 260 тысяч человек, говорится в отчете Министерства спорта России, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

По данным отчета по годовой форме федерального статистического наблюдения, по состоянию на 31 декабря 2025 года число занимающихся фигурным катанием составило 264 913 человек.

Наименее популярным видом спорта стал бобслей, в 2025 году число занимающихся - 604 человека.