"Росатом" актуализировал цифровую стратегию до 2027 года - РИА Новости, 16.03.2026
17:40 16.03.2026
"Росатом" актуализировал цифровую стратегию до 2027 года
"Росатом" актуализировал цифровую стратегию до 2027 года
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" актуализировала Единую цифровую стратегию, которая будет определять цифровую трансформацию компании до 2027 года включительно, сообщает пресс-служба госкорпорации.
Обновленный документ согласован с Минцифры России и Минэнерго России. Актуализация проведена в соответствии с обновленными в 2025 году методическими рекомендациями по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с госучастием.
"Единая цифровая стратегия сохраняет ключевые направления развития, делая акцент на импортозамещении программного обеспечения и радиоэлектронной продукции", – подчеркивает директор по информационным и цифровым технологиям "Росатома" Евгений Абакумов, его слова приводит пресс-служба.
Отмечается, что обновленная стратегия базируется на достижениях "Росатома" в сфере информационных технологий. В частности, создана система оценки соответствия доверенных программно-аппаратных комплексов для применения на объектах критической информационной инфраструктуры, а также центр подготовки экспертов по сертификации. Достигнуто 100-процентное импортозамещение в части КИИ.
Одним из центральных пунктов стратегии станет обеспечение кратного роста количества проектов с применением технологий искусственного интеллекта во всех бизнес-направлениях корпорации. При этом цифровые технологии будут в полной мере применяться при сооружении атомных станций в России в рамках реализации Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Кроме того, "Росатом" планирует активнее предлагать свои компетенции на внешнем рынке.
Главным измеримым результатом станет увеличение почти на четверть объема инвестиций "Росатома" в российское программное обеспечение и радиоэлектронную продукцию, отмечают в пресс-службе. По мнению экспертов корпорации, это создаст значительный рыночный спрос и даст серьезный импульс для развития отечественных ИТ-решений.
Ожидается, что в ближайшие годы помощниками сотрудников "Росатома" станут сервисы на основе искусственного интеллекта. Команда продолжит работу по комплексному преобразованию производственных и управленческих процессов компании с применением цифровых технологий, нацеленную на рост эффективности и производительности труда.
Параллельно с реализацией текущего этапа стратегии "Росатом" уже начал работу над формированием долгосрочного видения цифровой трансформации до 2050 года.
"Эта работа будет включать анализ мирового опыта, выявление лучших практик и формирование рекомендаций по их адаптации, что обеспечит преемственность и эволюцию цифрового развития госкорпорации на десятилетия вперед", – заключает начальник управления цифровой стратегии "Росатома" Диана Сюняева.
