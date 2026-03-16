МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Обновленный терапевтический корпус Раменской больницы откроется в конце марта, строительные работы на объекте завершены, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

На данный момент рабочие запускают инженерные системы и устанавливают мебель в корпусе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как идет подготовка к открытию после капитального ремонта, а также пообщался с врачами.

"В Подмосковье в рамках национальных проектов есть большие перемены в сфере образования – мы строим школы, делаем по президентской программе капитальный ремонт (порядка 50-60 школ ежегодно) – здесь, в Раменском, и в других округах. И, конечно, здравоохранение – это тоже наш приоритет. Сегодня находимся в одном из обновленных зданий Раменской больницы, результат – замечательный. Стройку полностью завершили, сейчас рабочие вносят финальные штрихи, в конце марта корпус откроет двери для пациентов", – отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что особая задача – это привлечение врачей.

"Я очень благодарен, что вы у нас есть. Ведь чтобы лечить и спасать жизни людей важны, в первую очередь, специалисты, а не только красивые стены и оборудование", – сказал Воробьев.

Здание, построенное еще в конце 19 века, нуждалось в обновлении, отмечают в пресс-службе. На время ремонта все отделения были рассредоточены по разным корпусам. В прошлом году на объекте сменился подрядчик, и новая компания завершила большой объем работ.

Весь комплекс выполнили по единому региональному стандарту. Рабочие усилили стены и перекрытия корпуса, поменяли кровлю, окна, обновили фасад, заменили системы отопления, вентиляции, водоснабжения и так далее. Благодаря модернизации электросетей мощность электроснабжения выросла в четыре раза (с 335 киловатт до почти 1,5 тысячи киловатт). Это позволило, например, обустроить систему кондиционирования, выделить дополнительный ресурс для операционного зала.

В рамках капремонта обновили входные группы и все помещения. Повысили доступность корпуса для маломобильных пациентов – оборудовали подъезд и два специализированных пандуса. Территорию рядом с корпусом благоустроили.

Теперь в стационаре на 175 коек пациенты будут размещаться в палатах по 2-3 человека с собственным санузлом в каждой. Каждый год здесь смогут получать медицинскую помощь почти 2 тысячи человек по профилям кардиологии, неврологии, эндокринологии, гастроэнтерологии, пульмонологии и другим. После ремонта откроются новые отделения – сердечно-сосудистой хирургии и гемодиализа.

"Сердечно-сосудистая хирургия на сегодняшний день – это неотъемлемый компонент во всех медицинских специальностях. Наше отделение создается для того, чтобы мы помогали коллегам решать проблемы, связанные с сосудами. Раньше приглашались специалисты из МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, дежурные сосудистые хирурги приезжали сюда, оперировали на базе больницы только экстренную патологию", – отметил заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Александр Пронченко.

Он подчеркнул, что сейчас в учреждении будут стационарное отделение и свои врачи, которые в круглосуточном режиме смогут оказывать помощь как экстренным больным, так и плановым. Также предусмотрено необходимое оборудование для того, чтобы проводить операции на самом современном уровне.

Также в терапевтический корпус поставят различную медтехнику. Например, аппарат для малоинвазивного лечения сердечных аритмий (в том числе при сложных нарушениях ритма), аппаратуру для реанимации, физиотерапевтическое оборудование, УЗИ-аппарат экспертного класса и другое.

С 2018 года в Раменском муниципальном округе построили шесть фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в деревнях Аксеново, Хрипань, Нижнее Велино, Бисерово, Нестерово и селе Ульянино. В 2023 году провели реконструкцию Удельнинской поликлиники – увеличили ее до трех этажей, открыли новые кабинеты и дневной стационар. Если раньше она могла принять 100 пациентов в смену, то после проведенных работ – в 2,5 раза больше: 200 взрослых и 50 детей.

Кроме того, в этом году открыли новую поликлинику на 500 посещений в поселке Октябрьский городского округа Люберцы, запустили подстанцию скорой помощи в деревне Сухарево городского округа Мытищи, фельдшерские здравпункты в деревне Назарьево Павлово-Посадского городского округа и деревне Дубки Одинцовского городского округа, ФАП в деревне Мисирево городского округа Клин.

Готовятся к открытию новая поликлиника в Ногинске, а также кабинет врача общей практики и подстанция скорой помощи в деревне Судниково Волоколамского муниципального округа. Еще в 2026 году в планах ввести детскую поликлинику на 500 посещений в Чехове, три подстанции СМП в поселке Михнево городского округа Ступино, селе Поречье Можайского муниципального округа и деревне Суханово Ленинского городского округа, новое здание наркологического отделения со стационаром в Красногорске. Также благодаря внебюджетным источникам в этом году откроются поликлиники в Люберцах, Дмитрове, Красногорске, Ленинском и Одинцове.

За 2024-2025 годы отремонтировано пять стационаров – в Волоколамском, Пушкинском, Одинцовском округах, Истре и Воскресенске.