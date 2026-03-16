Рейтинг@Mail.ru
Терапевтический корпус Раменской больницы откроется в конце марта - РИА Новости, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
18:41 16.03.2026
Терапевтический корпус Раменской больницы откроется в конце марта
Терапевтический корпус Раменской больницы откроется в конце марта - РИА Новости, 16.03.2026
Терапевтический корпус Раменской больницы откроется в конце марта
Обновленный терапевтический корпус Раменской больницы откроется в конце марта, строительные работы на объекте завершены, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T18:41:00+03:00
2026-03-16T18:41:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
раменское
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2081072223_0:170:2863:1780_1920x0_80_0_0_6caa8b10965a09d7ea87034d79b56910.jpg
московская область (подмосковье)
раменское
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2081072223_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_8d42f3d27925042af96008413f8a34bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев, раменское
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Раменское
Терапевтический корпус Раменской больницы откроется в конце марта

Обновленный терапевтический корпус Раменской больницы начнет работу в марте

© Фото : Пресс-служба правительства Московской областиТерапевтический корпус Раменской больницы откроется в конце марта
Терапевтический корпус Раменской больницы откроется в конце марта - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Терапевтический корпус Раменской больницы откроется в конце марта
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Обновленный терапевтический корпус Раменской больницы откроется в конце марта, строительные работы на объекте завершены, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
На данный момент рабочие запускают инженерные системы и устанавливают мебель в корпусе.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как идет подготовка к открытию после капитального ремонта, а также пообщался с врачами.
"В Подмосковье в рамках национальных проектов есть большие перемены в сфере образования – мы строим школы, делаем по президентской программе капитальный ремонт (порядка 50-60 школ ежегодно) – здесь, в Раменском, и в других округах. И, конечно, здравоохранение – это тоже наш приоритет. Сегодня находимся в одном из обновленных зданий Раменской больницы, результат – замечательный. Стройку полностью завершили, сейчас рабочие вносят финальные штрихи, в конце марта корпус откроет двери для пациентов", – отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что особая задача – это привлечение врачей.
"Я очень благодарен, что вы у нас есть. Ведь чтобы лечить и спасать жизни людей важны, в первую очередь, специалисты, а не только красивые стены и оборудование", – сказал Воробьев.
Здание, построенное еще в конце 19 века, нуждалось в обновлении, отмечают в пресс-службе. На время ремонта все отделения были рассредоточены по разным корпусам. В прошлом году на объекте сменился подрядчик, и новая компания завершила большой объем работ.
Весь комплекс выполнили по единому региональному стандарту. Рабочие усилили стены и перекрытия корпуса, поменяли кровлю, окна, обновили фасад, заменили системы отопления, вентиляции, водоснабжения и так далее. Благодаря модернизации электросетей мощность электроснабжения выросла в четыре раза (с 335 киловатт до почти 1,5 тысячи киловатт). Это позволило, например, обустроить систему кондиционирования, выделить дополнительный ресурс для операционного зала.
В рамках капремонта обновили входные группы и все помещения. Повысили доступность корпуса для маломобильных пациентов – оборудовали подъезд и два специализированных пандуса. Территорию рядом с корпусом благоустроили.
Теперь в стационаре на 175 коек пациенты будут размещаться в палатах по 2-3 человека с собственным санузлом в каждой. Каждый год здесь смогут получать медицинскую помощь почти 2 тысячи человек по профилям кардиологии, неврологии, эндокринологии, гастроэнтерологии, пульмонологии и другим. После ремонта откроются новые отделения – сердечно-сосудистой хирургии и гемодиализа.
"Сердечно-сосудистая хирургия на сегодняшний день – это неотъемлемый компонент во всех медицинских специальностях. Наше отделение создается для того, чтобы мы помогали коллегам решать проблемы, связанные с сосудами. Раньше приглашались специалисты из МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, дежурные сосудистые хирурги приезжали сюда, оперировали на базе больницы только экстренную патологию", – отметил заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Александр Пронченко.
Он подчеркнул, что сейчас в учреждении будут стационарное отделение и свои врачи, которые в круглосуточном режиме смогут оказывать помощь как экстренным больным, так и плановым. Также предусмотрено необходимое оборудование для того, чтобы проводить операции на самом современном уровне.
Также в терапевтический корпус поставят различную медтехнику. Например, аппарат для малоинвазивного лечения сердечных аритмий (в том числе при сложных нарушениях ритма), аппаратуру для реанимации, физиотерапевтическое оборудование, УЗИ-аппарат экспертного класса и другое.
С 2018 года в Раменском муниципальном округе построили шесть фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в деревнях Аксеново, Хрипань, Нижнее Велино, Бисерово, Нестерово и селе Ульянино. В 2023 году провели реконструкцию Удельнинской поликлиники – увеличили ее до трех этажей, открыли новые кабинеты и дневной стационар. Если раньше она могла принять 100 пациентов в смену, то после проведенных работ – в 2,5 раза больше: 200 взрослых и 50 детей.
Кроме того, в этом году открыли новую поликлинику на 500 посещений в поселке Октябрьский городского округа Люберцы, запустили подстанцию скорой помощи в деревне Сухарево городского округа Мытищи, фельдшерские здравпункты в деревне Назарьево Павлово-Посадского городского округа и деревне Дубки Одинцовского городского округа, ФАП в деревне Мисирево городского округа Клин.
Готовятся к открытию новая поликлиника в Ногинске, а также кабинет врача общей практики и подстанция скорой помощи в деревне Судниково Волоколамского муниципального округа. Еще в 2026 году в планах ввести детскую поликлинику на 500 посещений в Чехове, три подстанции СМП в поселке Михнево городского округа Ступино, селе Поречье Можайского муниципального округа и деревне Суханово Ленинского городского округа, новое здание наркологического отделения со стационаром в Красногорске. Также благодаря внебюджетным источникам в этом году откроются поликлиники в Люберцах, Дмитрове, Красногорске, Ленинском и Одинцове.
За 2024-2025 годы отремонтировано пять стационаров – в Волоколамском, Пушкинском, Одинцовском округах, Истре и Воскресенске.
До конца этого года планируется завершить ремонт еще 15 стационаров: в округах Дмитровский, Коломна (два), Волоколамский, Ступино, Клин, Домодедово, Луховицы, Люберцы (два), Пушкинский, Мытищи (два), Одинцовский, а также в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского. Кроме этого, в 2026 году в планах обновить отделение лучевой диагностики в Королевской больнице и закончить первый этап капремонта стационара в Жуковском.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевРаменское
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала