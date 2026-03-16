На отремонтированный старт на Байконуре впервые установят ракету

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Ракету впервые установят на недавно отремонтированном стартовом столе на Байконуре 17 марта, это будет носитель "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс МС-33, сообщил в понедельник "Роскосмос".

"На Байконуре собрали ракету "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-33". Уже завтра мы увидим ракету с кораблём на старте Байконура", - говорится в сообщении

Отмечается, что грузовой корабль доставит на Международную космическую станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе 828 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды, 619 килограммов контейнеров с рационами питания для экипажа.

Кроме того, в "Прогресс МС-33" загрузили 393 килограмма оборудования для ремонта, планового обслуживания и дооснащения станции, 135 килограммов оснащения для санитарно-гигиенических нужд, 52 килограмма оборудования для научных экспериментов, 50 килограммов кислорода для пополнения внутренней атмосферы МКС, 12 килограммов медицинских средств, в том числе нагрузочные костюмы для профилактики негативного воздействия невесомости.

Стартовый стол единственной площадки, с которой осуществляется российская пилотируемая программа, был повреждён в ходе пуска ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-28" 27 ноября прошлого года. Несмотря на повреждение наземной инфраструктуры, космонавты в тот день штатно добрались до МКС.