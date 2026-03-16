https://ria.ru/20260316/raketa-2081055098.html
На отремонтированный старт на Байконуре впервые установят ракету
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073263028_0:212:2923:1856_1920x0_80_0_0_8d5403b0b26234962347c0442eac5775.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073263028_152:0:2776:1968_1920x0_80_0_0_2cccba6627f76f70d43ab5f09b2e5303.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Ракету впервые установят на недавно отремонтированном стартовом столе на Байконуре 17 марта, это будет носитель "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс МС-33, сообщил в понедельник "Роскосмос".
"На Байконуре
собрали ракету "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-33". Уже завтра мы увидим ракету с кораблём на старте Байконура", - говорится в сообщении
.
Отмечается, что грузовой корабль доставит на Международную космическую станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе 828 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды, 619 килограммов контейнеров с рационами питания для экипажа.
Кроме того, в "Прогресс МС-33" загрузили 393 килограмма оборудования для ремонта, планового обслуживания и дооснащения станции, 135 килограммов оснащения для санитарно-гигиенических нужд, 52 килограмма оборудования для научных экспериментов, 50 килограммов кислорода для пополнения внутренней атмосферы МКС, 12 килограммов медицинских средств, в том числе нагрузочные костюмы для профилактики негативного воздействия невесомости.
Стартовый стол единственной площадки, с которой осуществляется российская пилотируемая программа, был повреждён в ходе пуска ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-28" 27 ноября прошлого года. Несмотря на повреждение наземной инфраструктуры, космонавты в тот день штатно добрались до МКС.
Старт восстановили в течение трёх месяцев. Первый пуск отсюда, как ранее сообщил "Роскосмос
", запланирован на 22 марта, ракета "Союз-2.1а" отправит к Международной космической станции грузовой корабль "Прогресс МС-33".