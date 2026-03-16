17:33 16.03.2026 (обновлено: 17:40 16.03.2026)
На отремонтированный старт на Байконуре впервые установят ракету
На отремонтированный старт на Байконуре впервые установят ракету
Ракету впервые установят на недавно отремонтированном стартовом столе на Байконуре 17 марта, это будет носитель "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс... РИА Новости, 16.03.2026
На отремонтированный старт на Байконуре впервые установят ракету

© РИА Новости / Роскосмос | Перейти в медиабанкУстановка ракеты-носителя "Протон-М" со спутником "Электро-Л" на стартовый стол комплекса космодрома Байконур
Установка ракеты-носителя "Протон-М" со спутником "Электро-Л" на стартовый стол комплекса космодрома Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Ракету впервые установят на недавно отремонтированном стартовом столе на Байконуре 17 марта, это будет носитель "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс МС-33, сообщил в понедельник "Роскосмос".
"На Байконуре собрали ракету "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-33". Уже завтра мы увидим ракету с кораблём на старте Байконура", - говорится в сообщении.
Отмечается, что грузовой корабль доставит на Международную космическую станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе 828 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды, 619 килограммов контейнеров с рационами питания для экипажа.
Кроме того, в "Прогресс МС-33" загрузили 393 килограмма оборудования для ремонта, планового обслуживания и дооснащения станции, 135 килограммов оснащения для санитарно-гигиенических нужд, 52 килограмма оборудования для научных экспериментов, 50 килограммов кислорода для пополнения внутренней атмосферы МКС, 12 килограммов медицинских средств, в том числе нагрузочные костюмы для профилактики негативного воздействия невесомости.
Стартовый стол единственной площадки, с которой осуществляется российская пилотируемая программа, был повреждён в ходе пуска ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-28" 27 ноября прошлого года. Несмотря на повреждение наземной инфраструктуры, космонавты в тот день штатно добрались до МКС.
Старт восстановили в течение трёх месяцев. Первый пуск отсюда, как ранее сообщил "Роскосмос", запланирован на 22 марта, ракета "Союз-2.1а" отправит к Международной космической станции грузовой корабль "Прогресс МС-33".
