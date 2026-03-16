Путин поприветствовал участников форума "Здоровое общество"

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, гостям и организаторам форума "Здоровое общество" указал на системное значение вопросов, поднимаемых на мероприятии.

Глава государства выразил уверенность в том, что мероприятие пройдет в конструктивном ключе, позволит участникам обменяться опытом, лучшими практиками и новейшими разработками, а также послужит достижению национальных целей развития в здравоохранении, демографии и социальной сфере.