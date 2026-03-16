18:20 16.03.2026 (обновлено: 20:07 16.03.2026)
Париж отклонил призыв Трампа направить корабли в Ормузский пролив, пишет FT
Франция отказалась отправить флот на Ближний Восток, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 16.03.2026
FT: Франция отклонила призыв Трампа направить корабли в Ормузский пролив

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Франция отказалась отправить флот на Ближний Восток, сообщает газета Financial Times.
На минувшей неделе президент США призвал несколько стран передислоцировать корабли в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства. Помимо Парижа, Дональд Трамп попросил об этом Берлин, Лондон, Пекин, Токио, Сеул и других.
"Франция отклонила призыв", — говорится в публикации.
По данным источника издания, Париж направит корабли только после окончания боевых действий между Штатами, Ираном и его соседями.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.
На этой неделе Белый дом планировал объявить о создании коалиции для сопровождения судов через этот морской проход. Однако другие страны уже начали отказываться от этой инициативы, в частности Германия, Япония и Польша.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя призывы Трампа, заявил, что хваленый американский зонтик безопасности оказался дырявым и скорее притягивает беды, чем ограждает от них. Тегеран, со своей стороны, ведет переговоры с некоторыми государствами об обеспечении безопасного передвижения через пролив.
В миреСШАИранФранцияДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против ИранаОрмузский проливПарижАббас Аракчи
 
 
