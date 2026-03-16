Стармер рассказал об операции по разблокировке Ормузского пролива - РИА Новости, 16.03.2026
15:20 16.03.2026
Стармер рассказал об операции по разблокировке Ормузского пролива
Стармер рассказал об операции по разблокировке Ормузского пролива - РИА Новости, 16.03.2026
Стармер рассказал об операции по разблокировке Ормузского пролива
Операция по разблокировке Ормузского пролива не будет проводиться в рамках НАТО, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T15:20:00+03:00
2026-03-16T15:20:00+03:00
в мире, ормузский пролив, иран, персидский залив, кир стармер, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, Иран, Персидский залив, Кир Стармер, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Стармер рассказал об операции по разблокировке Ормузского пролива

Стармер: разблокировка Ормузского пролива не будет проводиться в рамках НАТО

ЛОНДОН, 16 мар - РИА Новости. Операция по разблокировке Ормузского пролива не будет проводиться в рамках НАТО, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
«
"Мы работаем с другими странами над разблокировкой Ормузского пролива. Позвольте внести ясность: никогда не предполагалось, что это будет сделано в рамках миссии НАТО. Это должен быть альянс партнеров. Поэтому мы работаем с партнерами, как в Европе, так и в странах Персидского залива и с США", - сказал Стармер в ходе пресс-конференции, которая транслировалась британскими телеканалами.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
