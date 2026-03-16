15:04 16.03.2026
В Архангельской области вынесли приговор бывшему школьному учителю
Бывшего архангельского учителя лишили свободы на шесть лет за развращение детей

Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МУРМАНСК, 16 мар – РИА Новости. Холмогорский суд Архангельской области приговорил бывшего школьного учителя, который заманил к себе домой двух подростков и совершил развратные действия, к шести годам лишения свободы, сообщили в суде.
Как установили следователи, в августе 2025 года вечером педагог местной школы 1968 года рождения, находясь в нетрезвом состоянии, предложил знакомым подросткам – мальчику и девочке – прийти к нему в гости угоститься арбузом. В квартире он предложил ребятам выпить с ним пиво, пообещал продемонстрировать навыки массажа и совершил развратные действия.
Дети обо всем рассказали родственникам. Отмечается, что показания детей подтверждены исследованными судом доказательствами. Мужчину признали виновным в совершении развратных действий без применения насилия, хотя сам он вину не признал.
«

"Осужденному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с лишением права заниматься трудовой деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей... на срок восемь лет", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетних в размере 200 тысяч рублей каждому.
