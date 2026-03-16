МИД: Россия ответит на любое посягательство на здания дипмиссий на Украине

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Москва жестко ответит на любое посягательство на здания российских дипломатических представительств на Украине, заявили РИА Новости в МИД.

В ведомстве напомнили, что одними из основных международно-правовых документов, регулирующих отношения между государствами, является Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года. В министерстве указали, что ни разрыв дипотношений, ни вооруженный конфликт не влияют на неприкосновенность дипломатической недвижимости.

« "Исходим из того, что указанные нормы соблюдаются и в отношении зданий дипломатических и консульских представительств России на Украине , которые находятся в государственной собственности Российской Федерации", — заявили в МИД.

На Смоленской площади предупредили, что любое посягательство на дипмиссии "не останется без жесткого ответа".

В субботу в МИД рассказали РИА Новости, что здание украинского посольства в Москве находится в ее государственной собственности, и ни разрыв дипломатических отношений, ни вооруженный конфликт также не влияют на неприкосновенность дипломатической недвижимости.