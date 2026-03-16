МИД: Россия ответит на любое посягательство на здания дипмиссий на Украине
Москва жестко ответит на любое посягательство на здания российских дипломатических представительств на Украине, заявили РИА Новости в МИД. РИА Новости, 16.03.2026
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Москва жестко ответит на любое посягательство на здания российских дипломатических представительств на Украине, заявили РИА Новости в МИД.
В ведомстве напомнили, что одними из основных международно-правовых документов, регулирующих отношения между государствами, является Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года. В министерстве указали, что ни разрыв дипотношений, ни вооруженный конфликт не влияют на неприкосновенность дипломатической недвижимости.
«
"Исходим из того, что указанные нормы соблюдаются и в отношении зданий дипломатических и консульских представительств России
на Украине
, которые находятся в государственной собственности Российской Федерации", — заявили в МИД.
На Смоленской площади предупредили, что любое посягательство на дипмиссии "не останется без жесткого ответа".
В субботу в МИД рассказали РИА Новости, что здание украинского посольства в Москве находится в ее государственной собственности, и ни разрыв дипломатических отношений, ни вооруженный конфликт также не влияют на неприкосновенность дипломатической недвижимости.
Владимир Зеленский
заявил о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией в феврале 2022 года.