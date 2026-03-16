Весь ущерб, причиненный Ирану должен быть возмещен, заявил посол

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Весь причиненный Ирану в ходе конфликта с США и Израилем ущерб должен быть установлен, а агрессоры должны его возместить, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"Весь нанесенный нам ущерб обязательно должен быть установлен, чтобы начинатели войны и агрессоры возместили его. У меня нет информации, насколько это большой ущерб. Однако мы находимся в разгаре войны, и любое названное сегодня число уже завтра будет иным", - сказал он.