Посол предостерег Румынию от размещения ядерного оружия - РИА Новости, 16.03.2026
00:39 16.03.2026
Посол предостерег Румынию от размещения ядерного оружия
Посол предостерег Румынию от размещения ядерного оружия
Политики, находящиеся на Западе, забывают, что атомная бомба - это не игрушка, обладание таким оружием является огромной ответственностью перед человечеством в... РИА Новости, 16.03.2026
в мире, румыния, бухарест, франция, никушор дан, нато, евросоюз
© Фото : МИД РоссииЧрезвычайный и полномочный посол в Румынии Владимир Липаев
Чрезвычайный и полномочный посол в Румынии Владимир Липаев. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Политики, находящиеся на Западе, забывают, что атомная бомба - это не игрушка, обладание таким оружием является огромной ответственностью перед человечеством в целом, заявил посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев, комментируя возможное размещение ядерного оружия Франции в Румынии.
"Вызывает сожаление, что на Западе находятся политики, забывающие, что атомная бомба - это не игрушка, и обладание таким видом оружия - это в первую очередь огромная ответственность перед своим народом и человечеством в целом. Легковесность, авантюризм и конъюнктурный подход в таких серьезных вопросах недопустимы", - сказал Липаев газете "Известия".
По словам посла, для Бухареста вопрос о распространении на него французского "ядерного зонтика" не актуален, во всяком случае пока. Липаев уточнил, что в экономическом плане страна практически полностью зависит от ЕС, на который приходится 72% ее товарооборота, в оборонной же сфере всецело полагается на США как ведущую силу в блоке НАТО.
Кроме того, в беседе с изданием дипломат отметил, что насколько оправданы "упования на американскую поддержку", можно судить по эффективности и надежности военной защиты, которую Штаты предоставили своим ближневосточным союзникам в Персидском заливе в ходе развязанного ими конфликта с Ираном.
"Видимо, такой уровень защиты Румынию устраивает", - предположил Липаев.
Министр иностранных дел Румынии Оана Цою 3 марта подтвердила, что Франция пригласила Румынию и другие европейские государства к переговорам о расширении ядерного сдерживания, но отметила, что проект находится на ранней стадии и решение будет принято Высшим советом национальной обороны.
Президент Румынии Никушор Дан 6 марта заявил, что страна находится под защитой "ядерного зонтика" НАТО, предоставляемого США, а это не предполагает размещения на румынской территории ядерного оружия.
