Посол предостерег Румынию от размещения ядерного оружия

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Политики, находящиеся на Западе, забывают, что атомная бомба - это не игрушка, обладание таким оружием является огромной ответственностью перед человечеством в целом, заявил посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев, комментируя возможное размещение ядерного оружия Франции в Румынии.

"Вызывает сожаление, что на Западе находятся политики, забывающие, что атомная бомба - это не игрушка, и обладание таким видом оружия - это в первую очередь огромная ответственность перед своим народом и человечеством в целом. Легковесность, авантюризм и конъюнктурный подход в таких серьезных вопросах недопустимы", - сказал Липаев газете "Известия".