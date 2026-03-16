Рейтинг@Mail.ru
В Польше оценили влияние конфликта в Иране на поставки оружия из США - РИА Новости, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/polsha-2081082765.html
В Польше оценили влияние конфликта в Иране на поставки оружия из США
В Польше оценили влияние конфликта в Иране на поставки оружия из США - РИА Новости, 16.03.2026
В Польше оценили влияние конфликта в Иране на поставки оружия из США
Конфликт на Ближнем Востоке может отразиться на поставках вооружения из США в Польшу, включая системы Patriot, заявил глава Службы военной контрразведки генерал РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T19:39:00+03:00
2026-03-16T19:39:00+03:00
в мире
польша
ближний восток
сша
lockheed martin
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586627679_0:268:2757:1819_1920x0_80_0_0_48d0530a0481cb2dfafd857b7b7b3335.jpg
https://ria.ru/20260316/sikorskiy-2081079885.html
https://ria.ru/20260316/samolet-2081057244.html
польша
ближний восток
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586627679_0:167:2508:2048_1920x0_80_0_0_dc7741dc2b4a3caa4b78d1d7fe27d394.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, ближний восток, сша, lockheed martin
В мире, Польша, Ближний Восток, США, Lockheed Martin
В Польше оценили влияние конфликта в Иране на поставки оружия из США

Стружик: конфликт в Иране может отразиться на поставках оружия из США в Польшу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 16 мар – РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке может отразиться на поставках вооружения из США в Польшу, включая системы Patriot, заявил глава Службы военной контрразведки генерал Ярослав Стружик газете Rzeczpospolita.
"Эта война, безусловно, будет иметь последствия для поставок техники и оружия из Соединенных Штатов, которые должны поставляться в Польшу в ещё больших объёмах в ближайшие годы", - сказал он.
Отвечая на вопрос о потенциальных задержках поставок ракет Patriot, генерал отметил, что использование этих систем для обороны стран Ближнего Востока вызывает в Польше пессимизм. "Очень дорогие ракеты иногда запускаются по обычным беспилотникам. Такое интенсивное использование этих ракет может иметь последствия для глобальной системы Patriot, поскольку такие заводы, как RTX и Lockheed Martin, не будут значительно увеличивать свои производственные мощности", - пояснил он.
В марте 2018 года Варшава подписала контракт на сумму 4,75 миллиарда долларов на покупку двух батарей Patriot (версии PAC-3 MSE). Поставки техники начались в 2022 году. В декабре 2025 года министерство обороны Польши официально объявило о достижении подразделениями, оснащенными этими комплексами, полной оперативной готовности.
В июне 2023 года госдепартамент США одобрил продажу Польше еще шести батарей Patriot общей стоимостью до 15 миллиардов долларов. В пакет входят 48 пусковых установок M903, до 644 ракет-перехватчиков PAC-3 MSE и новейшие радары кругового обзора LTAMDS.
В миреПольшаБлижний ВостокСШАLockheed Martin
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала