Спикер парламента Польши хочет изменить принцип выхода страны из ЕС

ВАРШАВА, 16 мар - РИА Новости. Спикер парламента Польши Влодимеж Чажастый хочет изменить принцип, по которому страна может выйти из Европейского союза.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск в своей записи на платформе Х заявил о реальной угрозе выхода страны из Евросоюза - Polexit. Он обвинил в таком намерении, в частности, президента страны, оппозиционную партию "Право и справедливость", а также праворадикальное объединение "Конфедерация".
"Достаточной страховкой для того, чтобы Польша осталась в Европейском союзе, является то, что решение об этом принимает парламентское большинство. Я думаю, что мы находимся все ближе от проекта закона, который изменит эту ситуацию", - сказал Чажастый журналистам.
Он уточнил, что предлагает передать полномочия принятия решения о выходе страны из ЕС от парламента всеобщему референдуму.
"Мне кажется, что референдум является минимальной формой для того, чтобы принимать такие решения", - сказал спикер сейма.
Он пояснил свою инициативу тем, что в Польше растут евроскептические настроения.
"Сумасшедших, которые хотят вывести Польшу из Европейского союза, сумасшедших, которые стараются убедить особенно молодое поколение в том, что Польша сейчас выглядит так же, как выглядела 40 лет назад, есть все больше и больше", - сказал Чажастый.