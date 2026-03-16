Спикер парламента Польши хочет изменить принцип выхода страны из ЕС - РИА Новости, 16.03.2026
18:16 16.03.2026
Спикер парламента Польши хочет изменить принцип выхода страны из ЕС
Спикер парламента Польши хочет изменить принцип выхода страны из ЕС - РИА Новости, 16.03.2026
Спикер парламента Польши хочет изменить принцип выхода страны из ЕС
Спикер парламента Польши Влодимеж Чажастый хочет изменить принцип, по которому страна может выйти из Европейского союза. РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T18:16:00+03:00
2026-03-16T18:16:00+03:00
в мире
польша
дональд туск
право и справедливость
евросоюз
польша
в мире, польша, дональд туск, право и справедливость, евросоюз
В мире, Польша, Дональд Туск, Право и справедливость, Евросоюз
Спикер парламента Польши хочет изменить принцип выхода страны из ЕС

Спикер парламента Польши Чажастый хочет изменить принцип выхода страны из ЕС

Флаг Польши и Евросоюза. Архивное фото
ВАРШАВА, 16 мар - РИА Новости. Спикер парламента Польши Влодимеж Чажастый хочет изменить принцип, по которому страна может выйти из Европейского союза.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск в своей записи на платформе Х заявил о реальной угрозе выхода страны из Евросоюза - Polexit. Он обвинил в таком намерении, в частности, президента страны, оппозиционную партию "Право и справедливость", а также праворадикальное объединение "Конфедерация".
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Туск заявил о реальной угрозе выхода Польши из ЕС
15 марта, 16:15
«
"Достаточной страховкой для того, чтобы Польша осталась в Европейском союзе, является то, что решение об этом принимает парламентское большинство. Я думаю, что мы находимся все ближе от проекта закона, который изменит эту ситуацию", - сказал Чажастый журналистам.
Он уточнил, что предлагает передать полномочия принятия решения о выходе страны из ЕС от парламента всеобщему референдуму.
«
"Мне кажется, что референдум является минимальной формой для того, чтобы принимать такие решения", - сказал спикер сейма.
Он пояснил свою инициативу тем, что в Польше растут евроскептические настроения.
«
"Сумасшедших, которые хотят вывести Польшу из Европейского союза, сумасшедших, которые стараются убедить особенно молодое поколение в том, что Польша сейчас выглядит так же, как выглядела 40 лет назад, есть все больше и больше", - сказал Чажастый.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Туск заподозрил президента Польши в подготовке к выходу страны из ЕС
14 марта, 02:17
 
В миреПольшаДональд ТускПраво и справедливостьЕвросоюз
 
 
