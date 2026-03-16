В Италии восхитились Крымом
Итальянский политик, региональный советник области Венето Стефано Вальдегамбери заявил РИА Новости, что считает Крым, где мирно проживают разные народы, этносы... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T01:29:00+03:00
В мире, Республика Крым, Россия, Украина, Владимир Путин, ООН
Итальянский политик Вальдегамбери назвал Крым примером для остального мира
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Итальянский политик, региональный советник области Венето Стефано Вальдегамбери заявил РИА Новости, что считает Крым, где мирно проживают разные народы, этносы и религии, примером для остального мира.
воссоединился с Россией
12 лет назад по итогам референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Договор о принятии полуострова в состав России был подписан 18 марта.
"В Крыму мирно сосуществуют разные народы, этносы и религии. Поистине положительный пример для человечества. Там также есть небольшая, но активная итальянская община", — сказал Вальдегамбери.
По его словам, у Италии
и Крыма много общего.
"Я убежден, что как только границы откроются, Крым расцветет как в сельскохозяйственном секторе, так и прежде всего в туристическом. Российские инвестиции заложили основу и предпосылки для того, чтобы это произошло: теперь нужен только мир и открытие барьеров", — отметил политик.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине
. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев
по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента РФ Владимира Путина
, вопрос Крыма" закрыт окончательно".