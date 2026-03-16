Жители Подмосковья записались к врачу через чат-бот свыше 255 тысяч раз

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Более 255 тысяч раз записались жители Подмосковья к врачу через чат-бот "Денис" в мессенджере Мax с момента запуска, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

С помощью чат-бота жители региона могут записаться на прием к врачу – как очный, так и телемедицинский, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, получить справку, а также закрыть больничный лист.

"Развитие таких цифровых помощников позволяет упростить взаимодействие пациента и системы здравоохранения. Всего с момента запуска чат-бота "Денис" в Max к врачу с его помощью записались более 255 тысяч раз", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.