https://ria.ru/20260316/podmoskove-2080984184.html
Жители Подмосковья записались к врачу через чат-бот свыше 255 тысяч раз
2026-03-16T13:16:00+03:00
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Более 255 тысяч раз записались жители Подмосковья к врачу через чат-бот "Денис" в мессенджере Мax с момента запуска, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
С помощью чат-бота жители региона могут записаться на прием к врачу – как очный, так и телемедицинский, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, получить справку, а также закрыть больничный лист.
"Развитие таких цифровых помощников позволяет упростить взаимодействие пациента и системы здравоохранения. Всего с момента запуска чат-бота "Денис" в Max к врачу с его помощью записались более 255 тысяч раз", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Для записи к врачу следует указать свои контактные данные и номер полиса ОМС. Важно, чтобы пациент был прикреплен к поликлинике в Московской области. Чат-бот синхронизирован с системой ЕМИАС. Все записи через чат-бот отображаются в личном кабинете на регпортале Подмосковья.