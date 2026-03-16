Российский хоккеист Подколзин подрался с канадцем Хейгом

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российский нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Василий Подколзин вступился за одноклубника немца Леона Драйзайтля и подрался с канадским защитником "Нэшвилл Предаторз" Николасом Хейгом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Эдмонтон" дома обыграл "Нэшвилл" со счетом 3:1 в ночь на понедельник по московскому времени. Драйзайтль открыл счет на 4-й минуте. Спустя минуту немец попал под силовой прием форварда Оззи Уисблэтта, после чего покатился на скамейку своей команды и ушел в подтрибунное помещение. Он не смог продолжить игру.
16 марта 2026 • начало в 03:00
Завершен
03:12 • Леон Драйзайтль
22:32 • Мэтью Савойя
58:53 • Зак Хайман
44:52 • Федор Свечков
Вскоре после этого Подколзин впечатал в борт форварда Тайсона Джоста и уложил на лед Уисблэтта. В ответ Хейг толкнул в спину россиянина, соперники обменялись репликами, а потом сбросили краги и начали драться. Бой продолжался около сорока секунд, после чего судьи растащили хоккеистов.
Подколзину 24 года. В текущем сезоне он провел 68 матчей в нынешнем регулярном чемпионате и набрал 30 очков (15 голов + 15 передач). Россиянин провел свою четвертую драку в текущем сезоне.