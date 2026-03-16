Российский хоккеист Подколзин подрался с канадцем Хейгом

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российский нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Василий Подколзин вступился за одноклубника немца Леона Драйзайтля и подрался с канадским защитником "Нэшвилл Предаторз" Николасом Хейгом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Эдмонтон" дома обыграл "Нэшвилл" со счетом 3:1 в ночь на понедельник по московскому времени. Драйзайтль открыл счет на 4-й минуте. Спустя минуту немец попал под силовой прием форварда Оззи Уисблэтта, после чего покатился на скамейку своей команды и ушел в подтрибунное помещение. Он не смог продолжить игру.