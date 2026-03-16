Гладков и Алиханов обсудили меры поддержки белгородской промышленности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов во время встречи

БЕЛГОРОД, 16 мар – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на встрече с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым шла речь о мерах дополнительной поддержки промышленности региона.

"Обсудили необходимость дополнительной помощи по загрузке промышленных предприятий Белгородской области. Это позволит нам не только стабилизировать рынок, но и освоить производство новых изделий, например, котельное оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности", - сообщил Гладков в своем канале в Мах.

Глава региона отметил, что особое внимание было уделено обсуждению восстановления промышленных предприятий, пострадавших от атак со стороны ВСУ. Еще одна тема встречи — внесение изменений в нормативные правовые акты, которые позволят сохранить предприятиям, получившим государственную поддержку, объемы производства.