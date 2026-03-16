15:02 16.03.2026
Гладков и Алиханов обсудили меры поддержки белгородской промышленности
Гладков и Алиханов обсудили восстановление предприятий в Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов во время встречи
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов во время встречи
БЕЛГОРОД, 16 мар – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на встрече с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым шла речь о мерах дополнительной поддержки промышленности региона.
"Обсудили необходимость дополнительной помощи по загрузке промышленных предприятий Белгородской области. Это позволит нам не только стабилизировать рынок, но и освоить производство новых изделий, например, котельное оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности", - сообщил Гладков в своем канале в Мах.
Глава региона отметил, что особое внимание было уделено обсуждению восстановления промышленных предприятий, пострадавших от атак со стороны ВСУ. Еще одна тема встречи — внесение изменений в нормативные правовые акты, которые позволят сохранить предприятиям, получившим государственную поддержку, объемы производства.
"Благодарны за поддержку Антона Андреевича в части принятия решений по приобретению специализированной техники для работы в приграничных районах. Хочу сказать спасибо правительству Российской Федерации и лично Антону Андреевичу Алиханову за всестороннюю поддержку Белгородской области", - подытожил Гладков.
