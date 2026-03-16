Единственный выживший в ДТП с автобусом в Петербурге взыскал компенсацию
Единственный выживший в ДТП с автобусом в Петербурге взыскал компенсацию - РИА Новости, 16.03.2026
Единственный выживший в ДТП с автобусом в Петербурге взыскал компенсацию
Единственный выживший пассажир в ДТП с автобусом, упавшим с Поцелуева моста в Неву в Петербурге, когда погибли семь человек, взыскал 1,5 миллиона рублей ущерба... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T17:36:00+03:00
2026-03-16T17:37:00+03:00
санкт-петербург
нева (река)
россия
происшествия, санкт-петербург, нева (река), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Нева (река), Россия
Единственный выживший в ДТП с автобусом в Петербурге взыскал компенсацию
Пассажир, выживший в упавшем в Неву автобусе, взыскал 1,5 миллиона рублей ущерба
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Единственный выживший пассажир в ДТП с автобусом, упавшим с Поцелуева моста в Неву в Петербурге, когда погибли семь человек, взыскал 1,5 миллиона рублей ущерба с водителя и компании, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Московский районный суд Санкт-Петербурга
рассмотрел гражданское дело по иску Александра Тверитнева к Рахматшоху Курбонову и ООО "Такси". Суд взыскал с Курбонова в пользу истца 500 000 рублей, с ООО "Такси" - 1 000 000 рублей", - говорится в сообщении
В судебной пресс-службе уточнили, что истец является единственным выжившим в этом ДТП пассажиром.
Курбонов в ноябре 2024 года был приговорен к 6 годам колонии общего режима после падения в мае в реку Мойку с Поцелуева моста автобуса под его управлением, когда погибли 7 пассажиров. Также он обвинялся в том, что фиктивно поставил на учет в своей квартире почти 50 мигрантов.
Также был осужден на 5 лет колонии глава автоколонны компании "Такси" Джахангир Халилов по статье УК РФ
о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.