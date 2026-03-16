Единственный выживший в ДТП с автобусом в Петербурге взыскал компенсацию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Единственный выживший пассажир в ДТП с автобусом, упавшим с Поцелуева моста в Неву в Петербурге, когда погибли семь человек, взыскал 1,5 миллиона рублей ущерба с водителя и компании, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Курбонов в ноябре 2024 года был приговорен к 6 годам колонии общего режима после падения в мае в реку Мойку с Поцелуева моста автобуса под его управлением, когда погибли 7 пассажиров. Также он обвинялся в том, что фиктивно поставил на учет в своей квартире почти 50 мигрантов.