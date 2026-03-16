CENTCOM заявило о продолжении ударов по Ормузскому проливу

ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты продолжают обеспечивать безопасность в Ормузском проливе, нанося удары по целям как в нем, так и вокруг него, заявил глава Центрального командования Пентагона (CENTCOM) Брэд Купер.
"Мы продолжим быстро сокращать военные возможности Ирана угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе и вокруг него. Наш прогресс остается стабильным, и мы сохраняем бдительность в отношении врага", - заявил Купер в видео, опубликованном в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.