03:06 16.03.2026
Псевдоюристы начали предлагать россиянам "перерасчет пенсий"
Псевдоюристы начали предлагать россиянам "перерасчет пенсий"
Псевдоюристы начали предлагать россиянам "перерасчет пенсий"

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россиян предупредили о мошенничестве со стороны псевдоюристов, которые в преддверии индексации пенсий навязывают пожилым людям платные услуги по оформлению перерасчета пенсий, взимая за это десятки тысяч рублей, рассказал РИА Новости эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Галактион Кучава.
"Параллельно с телефонным мошенничеством сохраняется угроза со стороны псевдоюридических организаций. В преддверии индексации пенсий с 1 апреля активизируются фирмы, которые в офлайн-режиме навязывают пожилым людям платные услуги по оформлению перерасчета пенсий, взимая за это десятки тысяч рублей", - сообщил он.
"Эти фирмы создают сайты-клоны официальных структур, используют нечеткие формулировки в договорах и исчезают после получения оплаты, не оказав никакой реальной помощи", - добавил Кучава.
По его словам, крайне важно донести до граждан, что индексация пенсий с 1 апреля носит беззаявительный характер. "Это означает, что Социальный фонд производит перерасчет автоматически, и пенсионеру не нужно никуда ходить, писать заявления, а тем более сообщать какие-либо коды из СМС по телефону", - уточнил Кучава.
Он напомнил, что ни одна государственная структура не требует от граждан совершения операций со счетами по телефону и не запрашивает конфиденциальные данные.
"Главная рекомендация для защиты от подобных посягательств - прерывать любой разговор, как только речь заходит о кодах из СМС или "безопасных счетах", и самостоятельно перезванивать в официальные учреждения по номерам, указанным на их официальных сайтах", - заключил эксперт.
