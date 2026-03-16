01:56 16.03.2026 (обновлено: 08:11 16.03.2026)
Стало известно, сколько порций тирамису съедали участники Паралимпиады
Стало известно, сколько порций тирамису съедали участники Паралимпиады
Участники завершившейся зимних Паралимпийских игр в Италии в день съедали по тысяче порций традиционного итальянского десерта тирамису, выпивая по 2800 чашек... РИА Новости Спорт, 16.03.2026
Стало известно, сколько порций тирамису съедали участники Паралимпиады

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Церемония открытия Паралимпиады - 2026
Церемония открытия Паралимпиады - 2026
РИМ, 16 мар - РИА Новости. Участники завершившейся зимних Паралимпийских игр в Италии в день съедали по тысяче порций традиционного итальянского десерта тирамису, выпивая по 2800 чашек кофе, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении оргкомитета Игр.
"Спортсмены, их сопровождающие и члены делегаций смогли в полной мере ощутить уникальную атмосферу этих соревнований в трех Паралимпийских деревнях в Милане, Кортине и Предаццо. В этих деревнях проживало около 1823 человек, им были предоставлены игровые и зоны отдыха, фитнес-центр, психологическая поддержка, косметические услуги, общественные пространства, а также питание и проживание. В этом отношении ежедневное потребление по оценкам составляло 220 килограмм макаронных изделий, 4000 яиц, 2800 чашек кофе, 30 килограммов сыра Грана падано и 1000 порций тирамису", - сообщил Фонд "Милан-Кортина".
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили с 6 по 15 марта. В шести видах спорта было разыграно 79 комплектов медалей.
Сборная России, которую представляли шесть спортсменов, заняла третье место в медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. Российские спортсмены впервые с 2014 года выступили на Паралимпиаде с национальной символикой.
Чернышенко оценил выступление российских спортсменов на Паралимпиаде
