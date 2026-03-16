Овчинский: в Очаково-Матвеевском начали возводить дом по реновации

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. В западной части Москвы в районе Очаково-Матвеевское начались работы по возведению дома по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"В районе Очаково-Матвеевское начинается строительство нового трехсекционного жилого комплекса площадью почти 37 тысяч квадратных метров по адресу: 1-й Очаковский переулок, земельный участок 4А", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Как уточнил министр, новостройка рассчитана на 369 квартир площадью 24 тысячи квадратных метров. При этом шесть квартир обустроят для маломобильных жителей.

В сообщении департамента градостроительной политики Москвы также отмечается, что в новом жилом комплексе построят подземную парковку, а во дворе организуют детские площадки, зоны для занятий спортом и для отдыха.

Реновация длится в Москве с 2017 года. По программе планируется расселить около 1 миллиона человек из 5 тысяч старых домов.