Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:03 16.03.2026 (обновлено: 10:18 16.03.2026)
https://ria.ru/20260316/ovchinskiy-2080880847.html
Овчинский: в Очаково-Матвеевском начали возводить дом по реновации
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. В западной части Москвы в районе Очаково-Матвеевское начались работы по возведению дома по программе реновации, рассказал министр... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T10:03:00+03:00
2026-03-16T10:18:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028665387_0:410:2048:1562_1920x0_80_0_0_23f531bc4d63864a508794c3aff60666.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. В западной части Москвы в районе Очаково-Матвеевское начались работы по возведению дома по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В районе Очаково-Матвеевское начинается строительство нового трехсекционного жилого комплекса площадью почти 37 тысяч квадратных метров по адресу: 1-й Очаковский переулок, земельный участок 4А", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Как уточнил министр, новостройка рассчитана на 369 квартир площадью 24 тысячи квадратных метров. При этом шесть квартир обустроят для маломобильных жителей.
В сообщении департамента градостроительной политики Москвы также отмечается, что в новом жилом комплексе построят подземную парковку, а во дворе организуют детские площадки, зоны для занятий спортом и для отдыха.
Реновация длится в Москве с 2017 года. По программе планируется расселить около 1 миллиона человек из 5 тысяч старых домов.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации добавят еще пять площадок.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала