Названы категории работников, которым положен увеличенный отпуск
Увеличенный ежегодный оплачиваемый отпуск в России предусмотрен для работников с вредными или опасными условиями труда, сотрудников с ненормированным графиком,... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T03:22:00+03:00
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Увеличенный ежегодный оплачиваемый отпуск в России предусмотрен для работников с вредными или опасными условиями труда, сотрудников с ненормированным графиком, педагогов, а также работников, занятых в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
"Работникам, условия труда которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 и 4 степени или опасным условиям труда, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 календарных дней", - сказал Балынин.
По его словам, дополнительный отпуск также положен сотрудникам с ненормированным рабочим днем - не менее трех календарных дней.
Кроме того, дополнительный отпуск установлен для работников северных регионов. В районах Крайнего Севера - 24 календарных дня, в приравненных к ним местностях - 16 дней, а в других северных районах, где действуют районный коэффициент и процентная надбавка к зарплате, - восемь дней.
Балынин
добавил, что увеличенный отпуск предусмотрен и для ряда педагогических работников. Так, 42 календарных дня отдыха установлены, в частности, для воспитателей, методистов и логопедов в детских садах, а 56 календарных дней - для большинства педагогов образовательных организаций.