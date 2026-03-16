Названы категории работников, которым положен увеличенный отпуск

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Увеличенный ежегодный оплачиваемый отпуск в России предусмотрен для работников с вредными или опасными условиями труда, сотрудников с ненормированным графиком, педагогов, а также работников, занятых в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

« "Работникам, условия труда которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 и 4 степени или опасным условиям труда, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 календарных дней", - сказал Балынин.

По его словам, дополнительный отпуск также положен сотрудникам с ненормированным рабочим днем - не менее трех календарных дней.

Кроме того, дополнительный отпуск установлен для работников северных регионов. В районах Крайнего Севера - 24 календарных дня, в приравненных к ним местностях - 16 дней, а в других северных районах, где действуют районный коэффициент и процентная надбавка к зарплате, - восемь дней.