Венгрия единственная из стран ЕС не готовится к войне, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 16 мар - РИА Новости. Венгрия единственной из стран Евросоюза сейчас не готовится к войне, благодаря победе действующих властей на выборах в 2022 году, остальные европейские страны "маршируют" в сторону конфликта, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

По его словам, Европа "марширует, наступает, ввязывается в эту войну", а Венгрия "не сдвинется ни на шаг и останется вне войны".