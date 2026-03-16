21:57 16.03.2026
Венгрия единственная из стран ЕС не готовится к войне, заявил Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 16 мар - РИА Новости. Венгрия единственной из стран Евросоюза сейчас не готовится к войне, благодаря победе действующих властей на выборах в 2022 году, остальные европейские страны "маршируют" в сторону конфликта, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Вся Европа готовится к войне. Она посылает оружие, деньги и, рано или поздно, отправит людей на Украину. Венгрия смогла остаться в стороне только потому, что в 2022 году был сформирован альянс, который обязал правительство до конца отстаивать мир, отстаивать интересы Венгрии. Мы сделали это, поэтому сегодня мы единственная страна в Европе, которая не готовится к войне", - сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Капошваре.
По его словам, Европа "марширует, наступает, ввязывается в эту войну", а Венгрия "не сдвинется ни на шаг и останется вне войны".
Ранее Орбан заявил, что Брюссель готовит Европу к войне, и появление европейских солдат на Украине - вопрос времени.
Флаги на здании посольства Республики Хорватия в Москве
В Хорватии призвали Венгрию выбирать между Западом и российской нефтью
