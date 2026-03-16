СМИ: в ФРГ проигнорировали вопрос об участии в операции в Ормузском проливе

БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Ведомство канцлера ФРГ Фридриха Мерца оставило без ответа вопрос о перспективах участия немецких военнослужащих в возможной операции в Ормузском проливе, сообщает газета Bild.
Газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на американских чиновников, что администрация президента США Дональда Трампа планирует на этой неделе объявить о создании коалиции для сопровождения судов, проходящих через Ормузский пролив. По информации источников, власти все еще обсуждают, когда начнутся подобные операции: до или после завершения боевых действий в регионе.
"На вопрос (издания - ред.) о том, запрашивал ли (президент США Дональд - ред.) Трамп за кулисами конкретно немецкую помощь и планируется ли оказание поддержки, ведомство канцлера отвечать не захотело", - говорится в материале.
Ранее глава минэнерго США Крис Райт заявил, что американские военные могут начать сопровождать коммерческие суда через Ормузский пролив не раньше конца марта, отметив, что на данный момент такой возможности у ВМС США нет.
На фоне эскалации конфликта вокруг Ирана практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.