СМИ: в Одессе сотрудники ТЦК открыли огонь во время мобилизации

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе на юге Украины открыли огонь во время мобилизации, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Одессе сотрудники военкомата открыли огонь по гражданским во время мобилизации. Судя по всему, жители одного из дворов пытались помешать забрать мужчину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Чем закончился инцидент, издание не уточняет.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.