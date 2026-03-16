В Москве разработали сервис по поиску школьных методических материалов - РИА Новости, 16.03.2026
09:00 16.03.2026
В Москве разработали сервис по поиску школьных методических материалов
Общество, Москва, Россия, СН_Образование, Социальный навигатор, учителя, Институт содержания и методов обучения имени В.С. Леднева, Технологии

В Москве разработали сервис по поиску школьных методических материалов

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Чат-бот УМКА, который поможет школьным учителям быстро находить нужную методическую и нормативную информацию, заработал на портале "Единое содержание общего образования", сообщил РИА Новости руководитель Института содержания и методов обучения (ИСМО) имени В.С. Леднева Минпросвещения России Максим Костенко.
Разработка, созданная с применением искусственного интеллекта, стала частью работы ИСМО по проекту "Бережная школа", направленного на снижение бюрократической нагрузки на школьных учителей. Сервис доступен педагогам школ из всех регионов страны. Он призван заменить собой длительный поиск по множеству документов и ожидание ответа оператора горячей линии портала "Единое содержание общего образования".
«
"Мы собрали наиболее частые вопросы по всем темам и направлениям методической работы, которые учителя задают на горячей линии. Все вопросы мы сгруппировали по таким разделам, как федеральные стандарты, рабочие программы, система оценивания, модернизация школьных библиотек, произведения патриотической направленности, и на каждый вопрос подготовили ответ", — рассказал эксперт.
Чат-бот работает в формате простого и интуитивного меню, отвечает на вопросы, связанные с содержанием общего образования и работой онлайн-конструкторов, а также помогает оперативно находить нужные разделы в нормативных документах. Он может найти по запросу актуальные списки литературы для школьников, рекомендации по учебным предметам, новеллы в нормативных документах и многое другое.
"Например, учитель хочет узнать, какие изменения произошли в требованиях к преподаванию его предмета. Чат-бот за несколько секунд выдает ему всю необходимую информацию. Самое главное, что она будет верифицированной, достоверной, подготовленной с опорой на нормативные акты. Если же чат-бот не знает ответа на вопрос, он перенаправит абонента к специалисту", — пояснил Костенко.
По его словам, за первые пять месяцев работы чат-бота к нему уже было адресовано около 100 тысяч обращений, число скачиваний документов достигло почти 30 тысяч.
"Мы рады, что наш проект востребован педагогическим сообществом. Мы уверены, что он поможет снизить нагрузку на учителей и существенно сэкономить их время, избавив их от необходимости искать информацию в Интернете и проверять ее достоверность", - подчеркнул эксперт.
Сегодня чат-бот работает на платформе Телеграм, в ближайшее время он будет доступен и в мессенджере MAX.
 
