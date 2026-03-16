Дабл-дабл Таунса помог "Нью-Йорку" обыграть "Голден Стэйт" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 16.03.2026
08:09 16.03.2026 (обновлено: 08:38 16.03.2026)
Дабл-дабл Таунса помог "Нью-Йорку" обыграть "Голден Стэйт" в матче НБА
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. "Нью-Йорк Никс" дома нанес поражение "Голден Стэйт Уорриорз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в "Мэдисон Сквер Гарден" и завершилась в пользу хозяев со счетом 110:107 (21:35, 24:19, 38:26, 27:27). В составе победителей самым результативным стал Джейлен Брансон (30 очков), а Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл (17 очков + 12 подборов). У "Уорриорз" больше всех очков заработал Брэндин Поджемски (25).
"Голден Стэйт", потерпевший пятое поражение подряд, с 32 победами при 35 поражениях занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. "Нью-Йорк" с 44 победами и 25 поражениями занимает третью строчку на Востоке.
В следующем матче "Голден Стэйт" в гостях сыграет с "Вашингтон Уизардс" в ночь на 17 марта по московскому времени, а "Нью-Йорк" сутки спустя примет "Индиану Пэйсерс".
Результаты других матчей:
"Филадельфия Севенти Сиксерс" - "Портленд Трэйл Блейзерс" - 109:103;
"Сакраменто Кингз" - "Юта Джаз" - 116:111.
Лидер Востока "Детройт" проиграл "Торонто" в матче НБА
